Etwa 12 Flugstunden von Deutschland entfernt erhebt sich Mauritius aus dem Indischen Ozean. Ein Paradies für Golfer, Wassersportler, Genießer und Sonnenanbeter, das ganze Jahr über. Aber erst recht für Golfer! Hervorragend gepflegt sind alle neun 18-Löcher Anlagen und die vier 9-Loch-Plätze der Insel, und doch so verschieden. So findet jeder Golf-Spieler seinen persönlichen Hotspot.

Der Heritage Golf Club liegt an der Südwestküste von Mauritius (cirka 60 Autominuten vom Flughafen), eingebettet in die idyllische Domaine de Bel Ombre auf 2.500 Hektar, zwischen grünen Hügeln und dem Indischen Ozean. Die beiden renommierten Fünf-Sterne-Resorts Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort und Heritage Awali Golf & Spa Resort sowie das Bungalow-Village Heritage The Villas sind an den Golfplatz direkt angeschlossen.

Der Heritage Golf Club im Überblick

Der 18-Loch-Golfplatz im Heritage Golf Club wurde vom ehemaligen European Tour Pro und Architekten Peter Matkovich entworfen. Der Platz wurde 2004 an den Gebirgsausläufern von Bel Ombre in einem hügeligen Gebiet errichtet, das von zwei Bachläufen und Flüssen durchkreuzt wurde und früher eine Zuckerplantage war. Außerdem gibt es einen 9-Loch Kurzplatz, der ideal für Anfänger geeeignet ist, ein Putting- und Chipping Green sowie eine doppelseitige Driving Range. Die Golf-Akademie wird von zwei PGA zertifizierten Golf-Pros geleitet, welche Video-Coaching zur Unterstützung des Trainings nehmen. Auch nachts kann im Heritage Golf Club gespielt werden. Auf dem Kurzplatz werden die Löcher mit Leuchtstäben ausgestrahlt, gespielt wird mit selbstleuchtenden Bällen.

Der Heritage Golfclub wurde drei mal in Folge zum besten Golfplatz des Indischen Ozeans gekürt. Die International Association of Golf Tour Operators (IAGTO) zeichneten den Heritage Golf Club zum ‚Besten Golfplatz von Mauritius‘.

2017 fand bereits zum dritten Mal das AfrAsia Bank Mauritius Open-Turnier auf dem Heritage Golf Club statt. 2018 wird das Turnier vom 30. November bis 3. Dezember zum vierten mal stattfinden. 156 Golfprofis aus aller Welt stellen ihr Können auf dem preisgekrönten Golfplatz unter Beweis.



weiter .. zurück

| Der Heritage Golf Club liegt zwischen Hügeln und dem Indischen Ozean. | Der Heritage Golf Club liegt zwischen Hügeln und dem Indischen Ozean.

| Die vielen Bunker rund um das Fairway sind für jeden Golfer eine Herausforderung. | Die vielen Bunker rund um das Fairway sind für jeden Golfer eine Herausforderung.

| Traumhafte Ausblicke auf dunkle Vulkanberge, weiße, feinsandige Strände und auf das türkisblaue Meer sind garantiert. | Traumhafte Ausblicke auf dunkle Vulkanberge, weiße, feinsandige Strände und auf das türkisblaue Meer sind garantiert.

| Auf dem Par-72- Kurs von Designer Peter Matkovich ist Genauigkeit gefragt. | Auf dem Par-72- Kurs von Designer Peter Matkovich ist Genauigkeit gefragt.

| Der Par-3-Kurzplatz ist pro Loch ziwschen 50 und 140 Metern lang. | Der Par-3-Kurzplatz ist pro Loch ziwschen 50 und 140 Metern lang. weiter .. zurück

Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort

Das elegante, 15 Hektar große Fünf-Sterne-Resort, benannt nach dem berühmten Botaniker Charles Telfair, ist im Stil der mauritischen Architektur des 19. Jahrhunderts erbaut und versprüht den Charme einer Zuckerplantage vergangener Zeiten. Das romantische Resort liegt an der unberührten Südküste von Mauritius in der 2.500 Hektar großen Domaine de Bel Ombre, zwischen dem Indischen Ozean und üppigen grünen Hügeln.

Seit der Renovierung 2017 ist das Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort ein reines Suiten-Resort mit privatem Butler. Des Weiteren gibt es neben dem Seven Colours Spa auch noch einen Sandstrand von einem Kilometer Länge. 12 verschiedene Restaurants und Bars sowie eine 600 qm große Poollandschaft laden zum relaxen und genießen ein. Das Resort ist innerhalb von 45 Minuten mit dem Auto vom Flughafen Plaisance zu erreichen.

weiter .. zurück

| Seit September 2008 ist das Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort Mitglied der ‚Small Luxury Hotels of the World‘. | Seit September 2008 ist das Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort Mitglied der ‚Small Luxury Hotels of the World‘.

| Das Resort verfügt über 600 qm Poollandschaft, davon sind 175 qm beheizt. Gehobener Luxus gilt in Mauritius quasi schon als Standard. Die Dichte an Premium Luxus Hotels ist hier enorm | Das Resort verfügt über 600 qm Poollandschaft, davon sind 175 qm beheizt. Gehobener Luxus gilt in Mauritius quasi schon als Standard. Die Dichte an Premium Luxus Hotels ist hier enorm

| In den 12 Restaurants und 9 Bars gibt es nationale und internationale Getränke und Speisen. | In den 12 Restaurants und 9 Bars gibt es nationale und internationale Getränke und Speisen.

| Zum Beachclub gehören 2 Restaurants, in denen regelmäßig Strandpartys mit internationalen DJ’s stattfinden. | Zum Beachclub gehören 2 Restaurants, in denen regelmäßig Strandpartys mit internationalen DJ’s stattfinden.

| Das Seven Colours Spa ‚Millésime Collection‘ lädt zur Entspannung ein. | Das Seven Colours Spa ‚Millésime Collection‘ lädt zur Entspannung ein. weiter .. zurück

Weitere Informationen aus erster Hand erhalten Sie auf der Webseite des Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort bzw. auch in unserem Mauritius Special.