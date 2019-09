Am 3. September 2019 um 20.30 Uhr wird es die dritte Auflage der Porsche Urban Golf Challenge mitten auf der Reeperbahn geben! Bereits in den ersten beiden Austragungen in den Vorjahren war der public Event das Highlight des Profigolfturniers! Jeweils US-Golfer haben sich den Sieg geholt. 2017 triumphierten Patrick Reed und Jimmy Walker, ein Jahr später Pat Perez. 2019 hoffen der Weltranglisten-Neunte Xander Schauffele und Patrick Reed auf den Sieg bei diesem Golf-Spaß-Event. Danach wird es ernst @Porsche European Open.

Reeperbahn-Feeling schnuppern heuer gleich mehrere renommierte Golfer. Zum Beispiel der mehrfache European-Tour- und PGA-Tour-Sieger Paul Casey (England), sein Landsmann und Titelverteidiger der Porsche European Open, Richard McEvoy, Ryder-Cup-Spieler Thomas Pieters (Belgien), der Zweite im „Race to Dubai“ Bernd Wiesberger (Österreich) sowie der deutsche Hoffnungsträger Max Schmitt.

Als Trophäe lockt wie in den vergangenen Jahren ein Porsche, den der Titelträger während seiner Zeit in Hamburg als persönlichen Sportwagen für alle Fahrten nutzen kann.

Auf dem Spielbudenplatz verwandelt sich ein Teil der Reeperbahn in eine Rennstrecke. Die acht Teilnehmer treten im K.o.-Modus gegeneinander an und müssen auf der Anlage, die an eine Startaufstellung beim Motorsport erinnert, ihren Miniatur-Porsche mit Treffern in verschiedene Reifenstapel-Ziele als Erste über die Ziellinie bringen. Bereits vor dem Wettkampf wird ein DJ die Zuschauer auf die Porsche Urban Golf Challenge einstimmen. Interessierte Besucher können die Golf-Show auf den aus-gewiesenen Plätzen und Tribünen um die Spielfläche herum kostenfrei verfolgen. Das Event wird zudem über einen internationalen Livestream auf Social Media Plattformen der European Tour übertragen:

Porsche Urban Golf Club

Golfsport mitten in der Metropole ist auch schon vor der Turnierwoche hautnah zu erleben – im Porsche Urban Golf Club, den der ehemalige Fußballnationalspieler René Adler vergangene Woche symbolisch bereits eröffnete. An den Landungsbrücken im Zentrum Hamburgs und außerhalb des Turnierplatzes von Green Eagle Golf Courses sind beim Beachclub „StrandPauli“ noch bis zum 8. September kleine Spielbahnen aufgebaut. Bei entspannter Stimmung gibt es hier täglich Turniertickets zu gewinnen. Die Aktionstage sind jeweils Donnerstag und Freitag von 16 Uhr bis 22 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 14 Uhr bis 20 Uhr. Zudem wird dort ab dem 5. September die Porsche European Open live übertragen!