Kitesurfen auf dem Porsche Nord Course von Green Eagle

Im Vorfeld der Porsche European Open 2023 machte die amtierende Europameisterin Sabrina Lutz im Kitesurfen die Wasserhindernisse vom Porsche Nord Course von Green Eagles alle Wasserhindernisse unsicher. Sie sprach mit Golf-Profi Jannik de Bruyn über das intensive Verhältnis beider Sportarten zu Wasser und Wind. Dass die beiden Sportarten viel gemeinsam haben, verriet uns bereits im Frühjahr Kaltwassersurfer Finn Springborn, welcher gerade Schottland und St. Andrews als perfekten Spot in Europa für beide Sportarten empfiehlt!

Talking Event vor Porsche European Open 2023 Start

„Ich bin das erste Mal auf einem Golfplatz gekitet. Das war schon eine großartige Herausforderung und ein bisschen schwieriger als am Strand, da hier rundherum die wunderbare Natur die Bewegung etwas einschränkt“, sagte Sabrina Lutz, die für das Team Duotone unterwegs ist. „Es war unglaublich spannend, sich auch einmal auf diesem Terrain austoben zu dürfen.“, sagt Sabrina Lutz, Europameisterin und 13-fache deutsche Meisterin im Kitesurfen

Während Lutz die 18. Bahn des Turnierkurses mit dem Kite in Angriff nahm, griff Golfer de Bruyn klassisch zum Schläger. „Es war ein neues Bild für mich als Golfer – aber tatsächlich ein wirklich cooles“, so Jannik de Bruyn, der zum dritten Mal bei den Porsche European Open am Start ist und auf dem 18. Fairway beste Sicht auf seine Profisportkollegin hatte.

Der Porsche Nord Course, der auch für Golfer eine anspruchsvolle Aufgabe darstellt, eignet sich tatsächlich für einen außergewöhnlichen Kitesurf-Ausflug. An 17 der 18 Bahnen fordern eindrucksvolle Wasserhindernisse die Golfer heraus. Zudem kommt im flachen Norden Deutschlands oftmals der Wind mit ins Spiel. So erkannten die Spitzenathleten auch schnell Gemeinsamkeiten und Unterschiede im professionellen Umgang mit der Natur. Sowohl im Kitesurfen als auch im Golfsport spielen Wind und Wasser eine entscheidende Rolle.

„Für mich ist weniger mehr, für Sabrina ist es wohl genau andersherum“, sagte de Bruyn, der deswegen auf beides gerne verzichten kann. Lutz hingegen ist auf beides angewiesen. „Man sieht, dass die Elemente ganz unterschiedliche Herausforderungen bieten können. Das ist eine schöne Lehre aus diesem Tag und ein starkes Bekenntnis zum Sport in der Natur“, so die Hamburgerin Lutz, die für ihre Flüge über die Wasserhindernisse der 16. und 18. Bahn einen Kite der limitierten Porsche-Kite-Edition in Größe 17 nutzte.

Am Ende des spektakulären Ausflugs auf den Porsche Nord Course fand beiden Protagonisten neben der Liebe zum Sport in der Natur doch noch eine kleine Gemeinsamkeit. „Wenn mein Ball trocken bleibt, bin ich erfolgreich“, sagte de Bruyn und Lutz ergänzte: „Und wenn ich trocken bleibe, bin ich richtig gut und habe meine Tricks alle gestanden.“

Wo kann man auf dieser Welt aber wirklich Kitesurfen und Golf spielen?

Kaltwassersurfer Finn Springborn verriet uns, dass viele Surfen in Schottland sogar Golfen gehen, um die oftmals langen Wartezeiten auf den richtigen Wind oder die perfekten Wellen zu überbrücken. Damit beginnen wir mit St. Andrews, Schottland unsere Liste der bestens Spots weltweit, wo man beides machen kann :-)

2. Algarve, Portugal: Die Algarve ist bekannt für ihre atemberaubenden Golfplätze und ihre wunderschönen Strände, die ideale Bedingungen zum Kitesurfen bieten. Orte wie Vilamoura, Lagos und Alvor sind beliebt für Golfspieler und Kitesurfer gleichermaßen. Hier entsteht auch eine völlig neuartige und nachhaltige Luxusdestination namens Ombria. Das Resort ist Aussteller bei der Porsche European Open.

3. Mauritius, Indischer Ozean: Diese Insel im Indischen Ozean bietet eine Vielzahl von erstklassigen Golfplätzen sowie fantastische Kitesurf-Spots. Orte wie Le Morne und Belle Mare sind bei Kitesurfern sehr beliebt, während Golfspieler auf den renommierten Plätzen rund um die Insel spielen können.

4. Maui, Hawaii: Maui ist nicht nur ein Paradies für Golfer, sondern auch einer der weltweit bekanntesten Kitesurf-Hotspots. Orte wie Kanaha Beach Park und Ho’okipa Beach Park bieten optimale Bedingungen für Kitesurfer, während Golfplätze wie Kapalua und Wailea auf die Bucket Liste von Golfern gehören.

5. Cabarete, Dominikanische Republik: Cabarete ist für seine beeindruckenden Kitesurf-Bedingungen bekannt. Golfcourse wie Playa Dorada Golf Course und The Links at Casa de Campo sind hier am populärsten.

Alle fünf Spots bieten eine perfekte Kombination aus Golf und Kitesurfen. Es ist wichtig, die lokalen Bedingungen und Einrichtungen zu berücksichtigen und gegebenenfalls Golf- und die Kitesurf-Ausrüstung mitzubringen oder zu mieten, um das Beste aus beiden Sportarten herauszuholen.