Das bietet der Fitness-Spiegel:

Über 2.000 Workouts auf Knopfdruck

VAHA ist ein ganzes Gym in den eigenen vier Wänden. Der Spiegel bietet Tausende Live & On-Demand Workouts für alle Fitnesslevel und Vorlieben. Wer die Gruppenenergie eines Fitnessstudios schätzt, erfährt diese in den täglichen Live Kursen, in denen gemeinsam mit der VAHA Community trainiert wird. Das Echtzeit-Erlebnis und die persönliche Ansprache des Trainers, sorgen hier dafür, dass man zu Hause auch wirklich am Ball bleibt. Für noch mehr Motivation kann sich in der VAHA Facebook Community zu gemeinsamen Live Kursen verabredet oder nach den Workouts mit Membern und Trainern ausgetauscht werden.

Darüber hinaus sind über 2.000 On-Demand Kurse jederzeit abruar und machen das Training so flexibel wie nie. Von Cardio, Kraft, Beweglichkeit, Boxen und HIIT bis hin zu Yoga, Pilates und Meditation – alle Workouts könne entweder zu Hause auf dem lebensgroßen Full-HD Bildschirm des Spiegels oder unterwegs über die VAHA App aufgerufen werden. Besonders die fokussierten Stretching und Yogakurse bieten hier für Golfer die ideale Möglichkeit, ihre Beweglichkeit gezielt zu trainieren und so ein ganzheitliches Fitnesstraining für ihr Golfspiel zu genießen.

1:1 Personal Training und smartes Motion Tracking

Das Besondere an VAHA: Jeden Monat findet ein 1:1 Personal Training per Video Call über den Spiegel statt. Hier geht der Personal Trainer genau auf die Ziele und Bedürfnisse des Trainierenden ein und sorgt für die nötige Motivation und Unterstützung. Auf Wunsch können weitere Trainings-Sessions flexibel hinzugebucht werden, um die Betreuung so effektiv und individuell wie möglich zu gestalten. Der Personal Trainer erstellt zudem einen maßgeschneiderten Trainingsplan, der laufend an die eigenen Fortschritte angepasst wird.

Dank modernster Technologie lässt sich mit dem Spiegel punktgenau die eigene Ausführung kontrollieren. VAHAs KI-gestütztes Motion Tracking erfasst die Bewegungen und gibt digitales Echtzeit-Feedback, damit man sich verbessern kann.

Wer sein Training gerne ausführlich trackt, kann Bluetooth-fähige Wearables wie Pulsgurte oder Smartwatches mit dem Spiegel verbinden und so noch genauere Einsichten über seine Fortschritte erhalten.

Fitness für die ganze Familie

Mit Kursen für Groß und Klein und alle Level ist VAHA das optimale Home-Gym für die ganze Familie. Bis zu 5 individuelle Profile lassen sich auf dem Spiegel anlegen, damit jeder seine eigenen Trainingsziele und Fortschritte verfolgen kann.

Ein weiteres Plus: Dank seines schlanken Designs lässt VAHA sich mühelos in jeden Raum integrieren. Im Gegensatz zu den meisten Fitnessgeräten nimmt der Spiegel kaum Platz in der Wohnung ein.

Der Fitness-Spiegel, dem die Profis vertrauen

Sowohl die globale Community Tausender VAHA Member, als auch erfahrene Spitzensportler zeigen sich von dem Spiegel begeistert. Auch Fußballweltmeister Manuel Neuer ist von VAHA überzeugt: “Digitales Training ist für mich der Sport der Zukunft,” gibt der Kapitän des FC Bayern München an. Gerade während des Lockdowns habe er immer mehr Zeit mit VAHAs virtuellen Workouts verbracht: “VAHA zeigt mir genau, wie ich mich verbessern kann. Das macht das Training so effektiv,” so Neuer.

Ein Umstand, von dem auch Golfspieler jeden Levels profitieren. So kann mit VAHA ein individuelles Fitnessprogramm zusammengestellt werden, das genau auf die Bedürfnisse eines Golfers ausgelegt wird. Die Kontrolle durch Personal Trainer und Bewegungsanalyse garantiert ein effizientes Training, das zu schnellen Fortschritten und Erfolgserlebnissen führt.

Wer sich in der Winterpause fit für die nächste Saison halten will, kann VAHA jetzt 30 Tage kostenlos testen. Der Fitness-Spiegel ist in zwei Modellen erhältlich. VAHA X ist frei im Raum aufstellbar. VAHA S ist kleiner und kann auch an die Wand montiert werden. Weitere Infos auf vaha.com