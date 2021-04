Masters Augusta 2021 gewinnt Japaner Hideki Matsuyama

LESETIPP

Im Top Match am Freitag bei der WGC Match Play Championship in Dove Mountain warf Rookie of the Year 2013, Jordan Spieth (USA), seinen Landsmann und den Titelverteidiger der Veranstaltung, Matt Kuchar, mit “2 auf 1″ aus dem Turnier. Dabei gelangen dem Youngster neun Birdies! Fowler gewinnt über Garcia