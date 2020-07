Ein griechischer Milliardär hat den griechischen Landstrich Costa Navarino zum neuen ‚Place to be‘ in Europa gemacht! Neuestes Mosaik-Steinchen für wunderbare Golfferien in Griechenland: 42 schlüsselfertige Luxusvillen mit Blick zum Meer. Das neue Viertel der Costa Navarino Residences heißt Rolling Greens und befindet sich im Herzen der 130 Hektar großen Navarino Dunes, einer der unberührtesten und privilegiertesten Strandlagen im Mittelmeerraum.

In der neuen Nachbarschaft werden Eigentumswohnungen von 235 bis 295 m² entstehen. Mit 3-4 Schlafzimmern auf Grundstücken von 700 m² bis 1.300 m² und mit einem Startpreis von 1,2 Mio. EUR. Alle Villen profitieren von ihrer Westlage und bieten spektakuläre Ausblicke auf das Ionische Meer und den Dünenkurs (Griechenlands erster Signature Golfcourse wurde vom deutschen Golfprofi Bernhard Langer designt.)

Nur 40 Autominuten von hier ist der Austragungsort der Olympischen Spiele der Antike. Die Villen verführen allerdings dazu, dass man das Haus nicht mehr verlassen will.

Die Bauarbeiten sollen Ende 2020 beginnen und die Villen sollen im Herbst-Winter 2022 bezugsfertig sein. Neben zahlreichen kostenlosen Angeboten können Eigentümer von On-Demand-Diensten profitieren. Das gesamte Anwesen inklusive Luxushotels (u.a. The Westin) ist bewacht und man hat als Villenbesitzer Zugriff auf das vollständige Facility Management.

Ferienhaus Griechenland zum Vermieten

Gym, Spa, Gärtner, Kinderbetreuung – alles ist buchbar. Man kann seine Villen auch zu Sonderkonditionen der Entwicklungsfirma TEMES von Costa Navarino zur Vermietung geben. Mittlerweile gibt es Erfahrungswerte über jährliche Mieteinnahmen.

Durch gleich zwei 5-Sterne-Hotels auf dem Gelände hat man High-End-Gastronomie direkt vor der Tür. Der 4.000 qm-große Spa hat sich in den letzten Jahren durch Thalassotherapy einen Namen gemacht. Familienmitglieder, welche nicht golfen, finden genug andere Anreize, hier eine tolle Zeit zu verbringen. Als Ganzjahresdestination steht dem Grienland-Urlaub bzw Golfurlaub nichts im Wege. Mit Direktflügen seit März 2013 kann man nach 2,5 Flugstunden hier direkt abschlagen!