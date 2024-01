Erste Mental Fitness and Recovery Zone im Golfsport

Während des Ryder Cups in Rom zeigten sich einige Profigolfer ungeniert in einer Eisbadewanne – direkt nach den Golf Matches. Unter Biohackern bereits angesehen kann man mit Eisbaden sehr schnell seine Regenerationskräfte aktivieren. Doch es wäre zu einfach, hier nur einen Baustein zu nutzen. Bei der 35.ten Ausgabe der Hero Dubai Desert Classic (HDDC) vom 18. bis 21. Januar 2024 in Dubai wird der SENSASIA Urban Spa vom Emirates Golf Club zur ersten Mental Fitness und Recovery Zone!

Die mentale Gesundheit ist zu einem immer wichtigeren Thema in der Gesellschaft geworden. Sportarten, einschließlich Golf, sind zwar dafür bekannt, allgemeine mentale Gesundheits- und Wohlfahrtvorteile zu haben. Im Profisport herrschen andere Gesetze und gerade die mentale Gesundheit kann sehr anspruchsvoll sein.

Es gibt zunehmende Hinweise darauf, dass Athleten in verschiedenen Sportarten die gleichen oder sogar höhere Levels von Angstzuständen, Depressionen, Schlafstörungen und Zwangsstörungen erleiden wie die Allgemeinbevölkerung.

Eine Umfrage der University of Edinburgh mit der European Tour Gruppe im Jahr 2020 für die Spieler der Challenge Tour der Männer ergab eine Zwei-Wochen-Prävalenz von obsessiven Gedanken (13,8%), Depressionen (10,3%) und Angstzuständen (8,6%). Es wurde auch gezeigt, dass 67% der Spieler, die eine mentale Gesundheitsstörung erlebt hatten, zu diesem Zeitpunkt keine professionelle Hilfe in Anspruch nahmen.

Schneller regenerieren nach Golfrunde

Bei der Hero Dubai Desert Classic (HDDC) im Emirates Golf Club wird die mentale und physische Gesundheit der Spieler auf einem neuen Niveau unterstützt. Dies geschieht mit der Einführung der neuen Mental Fitness and Recovery Zone.

Die Zone wird gerade zum ersten Mal als Teil des DP World Tour 2024 Kalenders eingeführt. Bilder liefern wir nach! Während des Besuchs in der Zone können die Spieler Selbstfürsorge priorisieren, mit mentalem Druck umgehen und sich auf den mentalen Fitnessbereich konzentrieren. Wie sich die neue Einrichtung beim HDDC für die Golfer auch bei anderen Turnieren durchsetzen wird, zeigt die Zukunft.

Zehn Schnell-Maßnahmen zur schnelleren Regeneration nach Golf

Nach dem Sport gibt es verschiedene Maßnahmen und Praktiken, die dazu beitragen können, die Regeneration zu beschleunigen. Die Liste, wie man noch schneller nach Golfrunde regenerieren kann, ist lang. Die acht populärsten haben wir kurz zusammengefasst:

Richtige Ernährung: Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Proteinen, Kohlenhydraten, gesunden Fetten, Vitaminen und Mineralstoffen ist entscheidend für die Regeneration.

Hydratation: Trinken Sie ausreichend Wasser, um den Flüssigkeitsverlust während des Trainings auszugleichen und den Körper gut hydriert zu halten. Eiweißzufuhr: Proteine sind wichtig für die Reparatur und den Aufbau von Muskeln. Hier kann man einfach proteinreiche Lebensmittel mehr essen. Dazu zählen Nüsse, Gemüse wie Brokkoli oder Spargel, griechischer Joghurt. Uns stellt es oft die Haare auf, was die meisten Golfer während oder nach der Runde zu sich nehmen. Durch das richtige Essen kann man bereits während des Golfspiels die Basis für das ’schneller regenerieren nach der Golfrunde‘ schaffen. Dehnen und Abkühlen: Mit Dehnen nach dem Training kann man immer die Flexibilität verbessern und Muskeln gezielt entspannen. Eiskalt-Bäder oder Eispackungen: Kälteanwendungen können dazu beitragen, Entzündungen zu reduzieren und Muskelkater zu lindern. Dies kann in Form von Eisbädern oder der Anwendung von Eispackungen erfolgen. Aktive Erholung: Leichte Bewegung oder Aktivitäten wie Spaziergänge oder leichtes Radfahren fördern zwar die Durchblutung, aber ein Golfer legt im Schnitt 8 km auf einer Runde zurück. Da will niemand mehr noch etwas machen. Jedoch kann man auch über Meditation, Atemübungen oder YinYoga sich die entsprechende Erholung aktivieren. Ausreichend Schlaf: Der Körper regeneriert sich besonders gut während des Schlafes. Massage: Eine Massage kann Muskelverspannungen lösen und die Durchblutung fördern, was die Erholung beschleunigen kann. Kompressionskleidung: Das Tragen von Kompressionskleidung kann die Blutzirkulation verbessern und Muskelvibrationen reduzieren, was zu einer schnelleren Erholung beitragen kann.

Fazit für Freizeitgolfer

Es ist wichtig zu beachten, dass die Effektivität dieser Maßnahmen individuell variieren kann. Es ist ratsam, verschiedene Ansätze auszuprobieren und herauszufinden, was der Körper mag und was ggf. nicht funktioniert.