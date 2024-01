Umgeben von den hügeligen Fairways des Amelkis-Golfplatzes und in der Nähe des Royal- und des Assoufid-Golfplatzes gelegen, ist das Amanjena perfekter Ausgangspunkt, um auf den besten Golfplätzen von Marrakesch zu spielen. Für Golfer gibt es bis einschließlich 31. März 2024 ein exklusives Drei-Nächte-Retreat mit täglichen Greenfees, Hin- und Rücktransfer zu den Golfplätzen und Spa-Behandlungen.

Das Amanjena gehört zu Aman Hotel Group, welche 1988 mit der Vision gegründet wurde, eine Kollektion von intimen Rückzugsorten, mit der herzlichen, aber bescheidenen Gastfreundschaft eines anmutigen Privathauses, zu schaffen. Das Erste Amanpuri (was auf Sanskrit „Ort des Friedens“ bedeutet) entstand in Phuket, Thailand.

Seitdem ist Aman auf 34 exquisite und ruhige Hotels sowie Resorts gewachsen. Diese reichen von städtischen bis hin zu abgelegenen Orten in 20 spektakulären Reisezielen rund um den Globus, von denen 12 über Aman Branded Residences verfügen. Weitere zehn Projekte sind in der Planung und mehrere im Bau.

Amanjena perfekt für Golfer

Das Resort liegt direkt neben dem 18-Loch-Amelkis Golf Club und wird deshalb auch oftmals als Golfresort bezeichnet. Cabell B. Robinson, ein Schüler von Robert Trent Jones, designte den Platz mit Blick auf das Hohe Atlas Gebirge. 1995 eröffnet wurde Robinson für sein umweltfreundliches Platzdesign ausgezeichnet.

Neben dem Amelkis Golf Club in Marrakesch, Marokko, hat Cabell B. Robinson viele andere bekannte Golfplätze entworfen. Dazu gehören auch der Royal Golf Club in Tanger, ebenfalls in Marokko. Einer der ältesten Golfplätze des Landes, der ‚Royal Golf Course‘ wurde bereits 1914 eröffnet. Er liegt nur einen Kilometer vom Amanjena Resort.

Drei Kilometer vom Resort eröffnete 2010 der 18-Loch ‚Al Madden Course‚. Der Golfarchitekt Kyle Phillips legte die 18 Loch als Meisterschaftsplatz an, jedoch findet man viele schottische Einflüsse mitten in Marokko. Viele Golfer bezeichnen ihn deshalb immer wieder als besten Golfplatz in Marokko und dies lässt ‚Al Madden‘ immer auf allen Marrakesch Tipps Listen auftauchen.

Wer im Amanjena Resort absteigt, kann seine Golfausrüstung im Hotel ausleihen. Die Transfers zu allen drei nahe gelegenen Golfplätzen gehört zum Hotel-Service. Nur die Ausrüstung ist kostenpflichtig.

Was ist neu im Amanjena-Resort 2024?

Im Oktober 2023 wurden acht neue Pool-Pavillons mit gewölbten Decken und elegantem, maurisch inspiriertem Interieur, umfassend renoviert und mit beheizten Swimmingpools ausgestattet. Die Kingsize-Betten und der grüne Marmor aus der Provinz Ouarzazate sorgen für eine opulente Ästhetik. Alle Pavillons sind ca. 175 qm groß, dass man viel Platz zum Rückzug hat.

Alle Wellness-Behandlungen sind ganzheitlich und basieren auf die reinigende und stärkende Kraft des Wassers. Ein zentraler Bestandteil der nordafrikanischen Präventivmedizin sind die Anwendung von Reinigungsritualen mit Dampfreinigung und Peelingmassage in einem Hammam, einer traditionellen Badekammer. Nach einer Golfrunde die beste Regeneration!

Reisezeit: ca. 3,5 Flugstunden

Amanjena, KM 12, Route de Ouarzazate 40000 Marrakech, Morocco