Der 18 Hole Championship Course Fruit Garden, Par 72 mit einer Länge von 6’796 Metern und grossen spielbestimmenden Wasserhindernissen und Bunkern zeigt erst von den längsten Abschlägen seinen Turnier Charakter. Im September 2023 teen hier wieder die Profigolfer auf, um wichtige Punkte für die DP World Tour zu sammeln!

Jede Spielbahn hat ihren ganz eigenen unverkennbaren Charakter und sorget für eine spannende Golfrunde in den ehemaligen Obstgärten der Zisterzienser, welche durch das Kloster bereits im 12. Jahrhundert angelegt wurden. Golfplatz und Drumherum machen diesen Ort für Golfer magisch!

Vier Turniertage ohne Eintritt für Zuschauer

Auf dem Fruit Garden Course vom 21. bis 24. September 2023 teet die Golfelite bereits das dritte Mal auf. Golf Saint Apollinaire wird damit zu einer festen Grösse im internationalen Golfsport. Dies unterstrichen auch die teilnehmenden Professionals der Swiss Challenge 2022, welche sich über hervorragenden Platzzustand begeistert zeigten.

Über alle vier Turniertage geniessen Zuschauer freien Eintritt und dürfen sich auf den weitläufigen Anlagen von Golf Saint Apollinaire frei bewegen. Die einzigartige Topographie auf dem Hochpunkt im Sundgau, Elsass bietet eine unvergleichbare Weitsicht und verspricht einen spannenden Blick auf das internationale Sportgeschehen. Die schwierigen Pin Positions, das hohe Rough sowie die grossen spielbestimmenden Wasserhindernisse und Bunker werden ein erneuter Härtetest für die Professionals.

European Challenge Tour

Der globale Turnierplan für die Road to Mallorca 2023 umfasst 29 Turniere in 18 verschiedenen Ländern. Es gibt auch zwei neue Austragungsorte im Challenge Tour Spielplan. Mit je einem Turnier in Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten klettert auch das Preisgeld. Die nächste Generation von Golfstars wird in der Saison 2023 um ein rekordhohes Gesamtpreisgeld von 8.2 Mio. EUR und den Aufstieg auf die DP World Tour kämpfen. Das Finale der European Challenge Tour findet wiederum im Club de Golf Alcanada, Mallorca statt.

Das grösste Golfresort im Grossraum Basel

Golf Saint Apollinaire ist mit 2 x 18 Hole Championship Courses Par 72 das grösste und stadtnächste Golf Resort im Grossraum Basel. Ein 9 Hole Executive Course Par 27 gehört zu Golf Saint Apollinaire. Nur 5 Minuten ab EuroAirport Basel.

Als Teil der Vereinigung «Leading Golf Courses of Switzerland» erfüllt Golf Saint Apollinaire höchste Qualitätsstandards. Golf Saint Apollinaire gehört zusammen mit Golf Kyburg, Zürich und Golf Sempach, Luzern zum ClubGolf Verbund.