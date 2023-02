Der 14. Februar, wer wüsste es nicht, ist seit Jahrhunderten inoffizieller Festtag aller Verliebten. So gibt es Valentinskonfekt, ein Parfüm namens St. Valentin und: Liebes-Ringe für Golfer!!! Auch der Aberglaube hat den Valentinstag bedacht und prophezeit einem Mädchen die Heirat mit dem Mann, welcher ihr an diesem Tag als erster begegnet! Kurzum gibt es Hunderte von Möglichkeiten, nach Valentins-Manier Herzen zum Klopfen zu bringen.

Golf Valentinstag Überraschungen

In Italien legt die Terme di Saturnia – ca. in der Mitte zwischen Florenz und Rom gelegen – ein Valentinstags-Special „Love, SPA & More“ auf, welches sich an Golfer richtet. Dieses gilt für Aufenthalte von 2 Nächten vom 10. bis 19. Februar 2023 und beinhaltet ein Willkommensgeschenk auf dem Zimmer, ein Abendessen mit Degustationsmenü, eine Paarbehandlung „Saturnia in Love“ oder eine Kerzenmassage, ein Koch- oder Golfkurs, eine gemeinsame Kryotherapie-Sitzung sowie viele weitere Highlights vor Ort. Pärchen können ebenso den großzügigen Spa und Fitness-Bereich des Hotels nutzen. Für sportliche Aktivitäten sorgen die Tennis- und Golfplätze oder ein geführter Morgenspaziergang. Preis ab 676 Euro pro Person.

Stuttgarter Schmuck-Designer mit Ring im Golfball-Design

Der Stuttgarter Designer Damir Antolovic beschäftigt sich seit Jahren mit dem Spannungsfeld zwischen dem Serienprodukt Golfball und einem Schmuck-Unikat. Perfekt für eine Golferin, Handicap 0-54!

Roter Ring: 750 Weißgold (18ct), rote Golfballeinlage, Brillantqualität: 0.105 karat TopWesselton-if (Bezeichnung für einen Lupenreinen Diamanten – höchste Qualitätsstufe)

Pink: 925 Sterlingsilber (rhodiniert/veredelt), pinkene Golfballeinlage mit ‚LadyIQ180‘ Aufdruck.

Preis auf Anfrage: Damir Antolovic, DAAN Studio in Stuttgart.

