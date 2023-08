Nur wenige Golfplätze wurden in der Schweiz wurden bisher rezertifiziert. Der Andermatt Golf Course ist einer davon. Für drei weitere Jahre erhält dieser die weltweit anerkannte GEOZertifikation. Die Nachhaltigkeit auf dem Golfplatz wurde von David Bily von der GEO Foundation geprüft. Er war dafür im Juni in Andermatt und hat den Golf Course unter die Lupe genommen.

Insbesondere lobt David Bily von der GEO Foundation die ausgedehnten Wiesen, Bäche und naturnahen Teiche, welche eine Vielzahl von Lebensräumen für Vögel, Amphibien und Insekten bieten. Die Biodiversität auf dem Andermatt Golf Course ist gross. Dies bestätigen durchgeführte Monitorings, die im Rahmen der Initiative Andermatt Responsible durchgeführt wurden.

Geht überhaupt Nachhaltigkeit auf dem Golfplatz?

Andermatt Responsible steht für einen klimaverträglichen Tourismus in der Region Andermatt. Die GEO-Zertifizierung beweist die gelebte Nachhaltigkeit. Der Schweizer Golfverband Swiss Golf priorisiert die Nachhaltigkeit und hat eine Partnerschaft mit der GEO Foundation abgeschlossen. Die gemeinnützige internationale Organisation GEO Foundation aus Schottland wurde gegründet, mit dem Ziel die Nachhaltigkeit im und durch den Golfsport zu fördern. Dafür hat die Organisation einfache Methoden entwickelt, um die Nachhaltigkeit im Golfsport zu messen.

Die Biodiversität, die bei der GEO-Rezertifizierung gelobt wurde, nimmt auch im neuen Imagevideo mit den wunderschönen Naturaufnahmen einen prominenten Platz ein:

Nachhaltigkeit auf einem 18-Loch-Golfplatz in Andermatt bezieht sich auf umweltfreundliche Praktiken und Maßnahmen, die auf diesem Golfplatz ergriffen werden, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und die natürliche Schönheit der Umgebung zu bewahren.

Was macht den Golfplatz in Andermatt nun so besonders?

Wir hatten leider noch nicht das Vergnügen, die 18 Löcher gespielt zu haben. Vielleicht schaffen wir es 2024, denn die Golfsaison ist hier oben auf 1.447 Metern nicht so lange. Was macht der Golfcourse also so besonders, dass man ihn besuchen sollte? Sechs Punkte fallen uns da sowieso schon mal ein – ohne dass wir vor Ort waren.