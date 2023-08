Pebble Beach: Exklusivste Autowoche auf dem Golfplatz

Pebble Beach ist bekannt für seine exklusive Autowoche, welche jedes Jahr im August stattfindet und als ‚Monterey Car Week‘ bezeichnet wird. Dieses Event zieht Automobil-Enthusiasten und Sammler aus der ganzen Welt an. Es ist nicht nur eines der prestigeträchtigsten Auto-Events überhaupt. Für eine Woche lang müssen Golf-Members auf ihrem geliebten Golfcourse pausieren. Ein Höhepunkt der Monterey Car Week ist Pebble Beach Concours d’Elegance. Hier werden exklusive Autos gezeigt und gehandelt. Die erfolgreichste Marke in der Historie dieser Spitzenveranstaltung der automobilen Klassik ist seit letzter Woche Mercedes-Benz. Mit diesem Auto gewann die deutsche Automarke:

Auto schauen statt Golf spielen

Das prestigeträchtigste Auto, welches jährlich unter den seltenen und historischen Automobilen mit ausgestellt ist, wird zum ‚Best of Show‘ gewählt. Hier finden sich einige der seltensten und wertvollsten Autos der Welt, von Vintage-Oldtimern bis zu hochmodernen Supersportwagen.

Ein Mercedes-Benz 540 K Spezial-Roadster (W 29) hat am gestrigen Sonntag (20. August 2023) den prestigeträchtigen Titel „Best of Show“ des Pebble Beach Concours d’Elegance 2023 gewonnen. In der Jurywertung setzte sich das sportliche Luxusfahrzeug bei der Abschlussveranstaltung der Pebble Beach Automotive Week (17. bis 20. August 2023) gegen ein hochklassiges Feld exklusiver klassischer Automobile durch.

Der Sieg ist der insgesamt zehnte „Best of Show“-Titel für ein Fahrzeug der Marke in der Geschichte des Pebble Beach Concours d’Elegance seit 1950. Damit ist Mercedes-Benz nun die erfolgreichste Marke in der Historie dieser Spitzenveranstaltung der automobilen Klassik.

Während der Woche finden mehrere hochkarätige Autoauktionen statt, bei denen seltene und historische Fahrzeuge immer versteigert werden. Einige Automobilhersteller nutzen die Monterey Car Week, um neue Modelle oder Konzeptfahrzeuge vorzustellen. Nach lediglich fünf Besitzerwechseln in sieben Jahrzehnten ersteigert der jetzige Eigentümer das diesjährige Gewinner-Fahrzeug während der Pebble Beach Automotive Week 2022 für 9,9 Millionen Dollar.

Faszinierende Auto-Biografie

1937 wird der Mercedes-Benz 540 K Spezial-Roadster (W 29) vom afghanischen Königshof bestellt. Bereits im Herbst des gleichen Jahres wir der Mercedes ausgeliefert. Der weitere Weg: Mitte der 1940er-Jahre bringt der in Frankreich ausgebildete Monarch das Fahrzeug in die afghanische Botschaft nach Paris.

Als Geschenk an seinen Schwiegersohn gelangt der Kompressor-Sportwagen 1950 nach Großbritannien und wird 1953 an einen US-amerikanischen Sammler verkauft. In seiner langen und vielfältigen Geschichte wird der 540 K Spezial-Roadster stets gepflegt und im authentischen Zustand bewahrt. Bis heute hat das Fahrzeug lediglich eine sehr geringe Laufleistung absolviert.

Heutiger Besitzer des Fahrzeugs ist Jim Patterson. Aus dessen Sammlung stammen auch die „Best of Show“-Preisträger des Pebble Beach Concours d’Elegance der Jahre 2015 (Isotta Fraschini Tipo 8A Worblaufen Cabriolet, Baujahr 1924) und 2010 (Delage D8 S de Villars Roadster, Baujahr 1933).

Weitere ‚Best of Show‘-Mercedes

Die letzten Mercedes-Benz Fahrzeuge als „Best of Show“ sind der Mercedes-Benz 540 K Autobahnkurier von Arturo und Deborah Keller im Jahr 2021 sowie der Mercedes-Benz Typ S Tourenwagen mit Barker-Karosserie von Bruce McCaw im Jahr 2017.

Von den beiden Modellen 500 K und 540 K der Baureihe W 29 produziert das Werk Untertürkheim zwischen Februar 1934 und November 1939 insgesamt 760 Fahrgestelle. Davon haben 354 den Motor mit fünf Liter Hubraum und 406 das ab 1936 verwendete Aggregat mit 5,4 Liter Hubraum. Neun Karosserievarianten sind im Angebot, sie entstehen im Sonderwagenbau des Werks Sindelfingen. Von den Varianten mit Roadster-Aufbau werden etwa 60 Einheiten produziert.

‚Der Gewinn des Titels ‚Best of Show‘ beim Pebble Beach Concours d’Elegance durch den 540 K Spezial-Roadster krönt das immense Engagement von RM Auto Restoration und Mercedes-Benz Heritage für die Restaurierung dieses herausragenden Fahrzeugs. Wir sind stolz, mit der einzigartigen Kompetenz unseres Classic Centers und der Archive zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen zu haben. Die intensive und gute Zusammenarbeit mit RM Auto Restoration während der vergangenen Monate hat diesen Erfolg möglich gemacht.‘, Marcus Breitschwerdt, Leiter Mercedes-Benz Heritage.

