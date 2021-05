Um dieses Potential besser zu nutzen, werden unter anderem in den nächsten Jahren mehr blühende Magerwiesen abseits der Spielbahnen geschaffen. Hochwachsende Gräser, durchsetzt mit unter anderem Margeriten, Sauerampfer, Wiesensalbei und Kuckucks-Lichtnelken mit ihrer blauen, roten, weißgelben und rosa Blütenpracht, ergeben einen reich gedeckten Tisch für Insekten aller Art, die wiederum Vögel und Fledermäuse anlocken. Eine weitere Streuobstwiese mit historischen Obstsorten wird anlegt und lädt bald nicht nur die Zweibeiner zum Naschen ein.

Golfplätze schaffen Plätze für heimische Tiere

Da viele Maßnahmen – abhängig von den Vegetationsphasen und der Trockenheit der letzten Jahre erst ab Herbst durchgeführt werden können, wird versucht, bereits dieses Jahr die Teichränder mit einheimischen, feuchtigkeitsliebenden Stauden nach und nach zum Blühen zu bringen. Im Randbereich der Gewässer werden zusätzlich verschiedene heimische Gehölze angepflanzt, welche Amphibien und Vögeln einen Rückzugsort bieten und durch ihr Blüten- und Beerenangebot zusätzlich Nahrung für Insekten und Vögel spenden.

Eine weitere Maßnahme wird sein, für Wildbienen beispielsweise Sandhügel aufzuschütten oder an Senken offene Flächen zu schaffen. Diese nutzen wie andere Wildbienen gerne Sandhügel, welche im Gegensatz zur bekannten Honigbiene keinen Staat bilden, sondern als Einzelgänger unterwegs sind und in Nestern im Boden leben.

„Lebensraum Golfplatz – Wir fördern Artenvielfalt“ ist ein Kooperationsprojekt, welches sicherlich nicht in diesem Jahr endet, sondern erst am Anfang steht. Der Golfclub Glashofen-Neusaß engagiert sich in Sachen ‚Naturschutz und Golfen jedenfalls vorbildlich und zeigt: Golfer lieben Tiere und Natur!