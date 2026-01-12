Sonntag , Januar 18 2026
Golf & Glamour in Asien: Laguna Phuket bleibt unter den Top 100 Golfresorts weltweit

Golf trifft Lebensgefühl: Laguna Phuket unter den Top 100 der Welt

Das internationale Golf World Magazine hat es gerade wieder bestätigt: Laguna Phuket zählt weiterhin zu den besten Golfresorts weltweit. Die Platzierung unter den Top 100 Resorts ist Ausdruck konsequenter Exzellenz – in Service, Infrastruktur und Erlebnisqualität.

Laguna Phuket
Loch 13 vom 18-Loch-Championship-Golfplatz

PGA Academy, Championship Course & tropische Kulisse

Mit einem 18-Loch-Championship-Golfplatz und der einzigen PGA Golf Academy Südostasiens bietet das Resort nicht nur beste Trainingsbedingungen, sondern auch anspruchsvolles Spiel in traumhafter Umgebung. Das sanfte Grün schmiegt sich in die tropische Landschaft rund um Bang Tao Bay – ein Ort, an dem jeder Abschlag zum Erlebnis wird.

Wellbeing, Design & kulinarischer Hochgenuss

In den sechs Luxushotels auf dem über 1.000 Hektar großen Areal erwarten Gäste preisgekrönte Spas, internationale Spitzenküche und Designwelten, die moderne Ästhetik mit thailändischer Gastfreundschaft verbinden. Das Besondere: Die Resorts sind vollständig miteinander verbunden, Gäste können per Boot oder Shuttle zwischen den Angeboten pendeln – maximaler Komfort garantiert.

Rava Beach Club: Wo Golf auf Lifestyle trifft

Ein echtes Highlight ist der neue Rava Beach Club – der größte Beachclub Thailands. Direkt am weißen Sandstrand gelegen, bietet er exklusive Küche, eine lebendige Atmosphäre und spektakuläre Sonnenuntergänge mit Blick aufs Meer. Hier treffen sich Golfreisende, Genießer:innen und stilbewusste Kosmopolit:innen zum Sundowner.

Wohnen im Resort: Golfimmobilien mit Weitblick

Für alle, die sich dauerhaft in dieser Oase niederlassen möchten, bietet Laguna Phuket ein eigenes Real Estate-Angebot mit exklusiven Residenzen, Apartments und Villen. Ob als Zweitwohnsitz oder Investment – hier lebt man, wo andere Urlaub machen. Direkt am Fairway, mit Spa-Zugang und Concierge-Service.

Welche europäischen Golf-Destinationen sind im Top 100 Golf Resorts Ranking?

Bislang tauchen deutsche Golfresorts nicht prominent in den offiziellen „Top 100 Golf World Resorts in Continental Europe“ Rankings auf. Tipp der Redaktion: Sie möchten Laguna Phuket mit einer europäischen Golfdestination vergleichen? Diese zehn Resorts zählen aktuell zu den besten Adressen Europas für Golfer:innen mit Sinn für Luxus und Ästhetik.

Platz Resort Land Besonderheit
1️⃣ Costa Navarino Griechenland Signature-Golfplätze, Meerblick, The Westin & Mandarin Oriental
2️⃣ Verdura Resort Italien (Sizilien) 45-Loch-Anlage, Rocco Forte Hotel, mediterraner Spa-Luxus
3️⃣ Terre Blanche Frankreich (Provence) Zwei 18-Loch-Plätze, LHW-Hotel, Michelin-Restaurant
4️⃣ Camiral Golf & Wellness Spanien Weltklasse-Golf, Luxusresidenzen, Nähe Barcelona – Ryder Cup 2031!!!!
5️⃣ Quinta do Lago Portugal (Algarve) Drei Golfplätze, The Campus, Atlantic Beach Access
6️⃣ Le Touquet Golf Resort Frankreich Links-Charme, Boutique-Hotel „Manoir“, Meeresnähe
7️⃣ Arabella Golf Mallorca Spanien (Mallorca) Drei Plätze von Arabella Golf: Son Vida, Muntaner & St. Regis Mardavall
8️⃣ Diamond Country Club Österreich DP World Tour, Seeplatz, elegantes Clubhotel
9️⃣ Linna Golf Finnland Naturkulisse, stilvolles Clubhaus mit Hotel
🔟 Pirin Golf & Country Club Bulgarien Golf & Ski, 5-Sterne-Chaletstil, erschwinglicher Luxus

