Von Cortina nach Kitzbühel: Tirol rüstet sich für das DP World Tour-Event am Schwarzsee

Wenn Olympiasieger zu Golfschlägern greifen, steht Großes bevor. In Cortina d’Ampezzo wurde am 13. Februar der symbolische Startschuss für die Austrian Alpine Open 2026 (AAO) gegeben. Während in Italien noch das olympische Feuer brennt, rüstet sich Kitzbühel bereits für das sportliche Sommer-Highlight der DP World Tour – inklusive eines exklusiven Clubhaus-Umbaus am Schwarzsee.

Das Panorama der Dolomiten bildete die Kulisse für einen Abschlag, der weit über die Landesgrenzen hinausstrahlt. Im Austria Tirol House in Cortina trafen sich die Größen des Wintersports zum „Nearest to the Pin“-Wettbewerb auf der Terrasse. Snowgolf-Feeling vom Feinsten! Unter den Augen von ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober bewiesen Legenden wie der Olympiasieger und passionierte Golfer Leonhard Stock sowie Weltmeisterin Stephanie Venier, dass das Tiroler Ballgefühl auch auf dem Grün funktioniert.

Der Brückenschlag: Vom olympischen Eis auf das Kitzbüheler Grün

Der symbolische Golfabschlag markiert den Countdown für eines der bedeutendsten Turniere der DP World Tour auf europäischem Boden. Vom 28. bis 31. Mai 2026 wird der Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith zum Epizentrum der Golfwelt.

Mit einem Preisgeld von 2,75 Millionen Dollar setzt das Turnier neue Maßstäbe für die Region. Angeführt wird das Feld von Österreichs Aushängeschild Sepp Straka, der erstmals in der Geschichte der AAO in Tirol abschlagen wird. Dafür fliegt der PGA-Star extra über den Kontinent.

Exklusiv: Modernisierungsschub am Schwarzsee

Während die Profis in Cortina noch symbolisch abschlugen, wird am Schwarzsee real gearbeitet. Der Platz bereitet sich intensiv auf die Weltelite vor.

Clubhaus-Update: Aktuell befindet sich das Clubhouse im Umbau, um den Anforderungen eines DP-World-Tour-Events und den gehobenen Ansprüchen der Gäste gerecht zu werden.

Platz-Tuning: Neue Champions-Abschläge und modernisierte Spielbahnen sollen den Platz in einen Zustand versetzen, der ihn unter die Top-Austragungsorte Europas hebt.

Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus, sieht das Event als riesigen Hebel: „Wir setzen nicht nur sportliche, sondern auch wirtschaftliche Impulse und stärken das Profil Kitzbühels als Ganzjahresdestination.“

Kitzbühel im Fokus der Golfer

Für die Münchner Golf-Community und die Leser von exklusiv-golfen.de ist der Termin im Mai ein Pflichtdatum. Die Austrian Alpine Open sind mehr als nur ein Turnier. Dass Persönlichkeiten wie Leonhard Stock die Werbetrommel rühren, zeigt die tiefe Verwurzelung des Golfsports in der Gamsstadt.