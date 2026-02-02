Mit dem neuen EX60 feierte die schwedische Marke gestern im Münchner Werksviertel ihre Deutschlandpremiere – und zeigte eindrucksvoll, dass Elektromobilität und Premium-Lifestyle kein Widerspruch sind. Besonders Golfer mit Sinn für Präzision, Ästhetik und Funktionalität dürften aufhorchen. Warum der EX60 das Zeug hat, der neue Star auf dem Clubhaus-Parkplatz zu werden? Hier die wichtigsten Argumente.

1. Reichweite ohne Range-Anxiety

Ob Sylt oder St. Moritz – mit bis zu 810 Kilometern Reichweite (P12-Modell) wird jede Golfreise zum souveränen Erlebnis. Dank der 800-Volt-Architektur ist die Ladepause in 19 Minuten erledigt – perfekt für einen Espresso und das Einchecken im Pro Shop. Volvo Cars, welche seit 2010 zum chinesischen Geely Konzern gehören, dürfte es der wohl durchdachteste Wurf des E-Auto-Jahrzehnts sein!

2. Platz für Bags & Stil

Mit bis zu 1.647 Litern Ladevolumen lassen sich Golfbags, Trolleys und Weekender mühelos verstauen – ohne Tetrisgefühl. Der zusätzliche Frunk (58 Liter) ist ideal für Schuhe oder Kabel. Smart: Der Ladeboden ist eben, der Einstieg bequem – kein „Gefummel“, sondern funktionale Eleganz.

3. Laden während der Runde

Viele Clubs bieten inzwischen Ladepunkte – doch der EX60 nutzt sie doppelt so effizient: 22 kW AC-Ladeleistung serienmäßig. Selbst nach einer 9-Loch-Runde ist der Wagen wieder „ready to drive“. Das ist aktuell ein Alleinstellungsmerkmal in der Premium-E-SUV-Klasse.

4. Noch mehr Bodenfreiheit: Die Cross Country Variante

Für Golfer, die regelmäßig in exklusive Resorts mit alpinem Charakter reisen oder deren Heimclub eher ländlich gelegen ist, bietet Volvo den EX60 auch als Cross Country Version. Dank serienmäßigem Luftfahrwerk, zusätzlicher Bodenfreiheit und robusten Design-Elementen meistert das Modell auch unebene Zufahrten, Waldwege oder verschneite Parkflächen mit Gelassenheit – und bleibt dabei stilistisch auf Kurs. Die perfekte Kombination aus Funktion und Eleganz, besonders für passionierte Golfreisende.

5. Klangkulisse für Connaisseurs

Bowers & Wilkins. 1.600 Watt. 26 Lautsprecher. Davon in den Kopfstützen – auch im Fond. Wer Wert auf Entspannung nach dem Spiel legt, bekommt hier ein Erlebnis, das eher an Lounge als an Ladekabel erinnert.

6. Souveräne Power

Der P12 AWD (P12: Bezeichnet die Leistungsstufe, in diesem Fall das stärkste Top-Modell mit 500 kW500 kW

500 kW, 680 PS680 PS 680 PS und 790 Nm790 Nm 790 Nm Drehmoment) schafft es mit 680 PS in 3,8 Sekunden auf 100 km/h. Natürlich bleibt die Volvo-typische 180 km/h-Grenze – aber das reicht allemal für den stilvollen Auftritt auf der Autobahn oder den dynamischen Ausflug ins Grüne.

Understatement mit Tiefgang

Während andere E-SUVs mit schrillen Linien auf sich aufmerksam machen wollen, bleibt der EX60 nordisch zurückhaltend. Volvo setzt auf Kompetenz statt Krawall – ein Prinzip, das auch im Golfsport zählt: Was wirkt, ist Präzision – nicht Pose.

Fazit: Ein echter „Eagle“ auf dem Platz

Mit einem Einstiegspreis von 62.990 € (P6) ist der EX60 nicht nur technologisch, sondern auch wirtschaftlich attraktiv – vor allem im Vergleich zu vielen Plug-in-Hybriden der Oberklasse. Die Cross Country Variante wird etwas höher eingepreist sein – bietet dafür aber maximale Freiheit auf allen Wegen.

Unser Urteil: Der Volvo EX60 – ob als Standard oder Cross Country – ist das wohl durchdachteste E-SUV für Golfer, die Technik, Design und Alltagstauglichkeit auf Premium-Niveau erwarten. Lieferbar ab Quartal III-2026.