Ambitionierte Golfer investieren in Fitting, Technik und Trainingsreisen. Doch wer sein Spiel wirklich auf das nächste Level heben möchte, denkt weiter – bis zum Frühstück. Konstante Energie über 18 Loch ist kein Zufallsprodukt. Sie ist das Ergebnis bewusster Routinen.

Ein Münchner Unternehmen rückt genau diesen unterschätzten Performance-Faktor in den Fokus: 3Bears – bekannt für haferbasierte Frühstückskonzepte, die längst auch im Profisport Beachtung finden. Was das mit Ihrem Handicap zu tun hat? Mehr, als viele vermuten.

Konstante Energie statt Zucker-Crash

Ein klassisches Hotel-Frühstück mit Weißbrot, Marmelade oder Croissant? Für eine 18-Loch-Golfrunde denkbar ungeeignet. Hohe Blutzuckerspitzen führen zu Leistungseinbrüchen – meist genau dann, wenn Präzision gefragt ist.

Komplexe Kohlenhydrate, gesunde Fette und eine moderate Proteinzufuhr gelten unter Sportwissenschaftlern als ideale Basis für langanhaltende Energie. Genau hier setzt 3Bears an. Das Münchner Unternehmen bringt mit seinem neuen Frühstücks-Abo Overnight Oats, Nussmuse und ausgewählte Toppings direkt nach Hause. Haferbasierte Frühstücke liefern diese Stabilität – ohne Völlegefühl, ohne Crash auf Loch 14. Weitere Informationen zum Abo-Konzept stellt 3Bears hier bereit.

3bears-Gründerin Caroline Nichols sagt:

„Viele Menschen starten hektisch in den Tag. Mit unserem Abo sorgen wir dafür, dass niemand mehr auf ein vielseitiges Frühstück verzichten muss.“

Harry Kane mehr als ein perfekter Markenbotschafter

Dass strukturierte Ernährung längst Teil einer professionellen Performance-Strategie ist, zeigt auch die Kooperation von 3Bears mit FC-Bayern-Stürmer und englischem Nationalmannschaftskapitän Harry Kane. Der Weltklassespieler betont, wie entscheidend ein ausgewogenes Frühstück für konstante Energie, natürliche Proteine und komplexe Kohlenhydrate ist – nicht nur für ihn, sondern auch für seine Familie. Was im Spitzenfußball gilt, ist im Golfsport nicht weniger relevant: Leistung beginnt nicht mit dem ersten Schlag – sondern mit der ersten Mahlzeit.

Der Unterschied liegt im Detail

Im Golfsport entscheiden Nuancen. Zwischen 79 und 88 über Schlägen liegen selten dramatische Technikfehler – sondern Konzentration, Geduld und Konstanz. Ein durchdachtes Frühstück ist kein Food-Trend. Es ist Teil einer Performance-Strategie, welche nicht auf der Drwiving Range, sondern am Frühstückstisch beginnt!

Was passiert noch mal beim klassischen Continental Breakfast?

Kurzfristiger Energie-Boost – mit Nebenwirkungen.

• Weißmehl und Zucker lassen den Blutzucker schnell ansteigen

• Hohe Insulinausschüttung folgt

• Nach 60–90 Minuten sinkt der Blutzucker deutlich ab

Mögliche Folgen auf dem Golfplatz:

– Konzentrationsabfall auf den Back Nine

– Müdigkeit trotz vollem Magen

– Heißhunger zwischen Loch 10 und 14

– Schwankende mentale Stabilität

Für Sportarten mit langer Belastungsdauer – wie Golf – ist konstante Energie entscheidend. Eine Kombination aus komplexen Kohlenhydraten, moderatem Proteinanteil und gesunden Fetten sorgt für deutlich stabilere Leistungsfähigkeit.