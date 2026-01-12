Die Golfwelt wächst zusammen – und Sky bringt sie ab 2026 in voller Länge nach Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mit dem Erwerb der Exklusivrechte an der LIV Golf League sowie der Asian Tour stärkt Sky seine führende Rolle im Bereich Golfübertragungen. Über 600 Stunden Live-Golf pro Jahr stehen auf dem Programm – mit dabei: einige der prominentesten Namen des internationalen Golfsports wie Martin Kaymer, Phil Mickelson, Jon Rahm, Dustin Johnson und viele mehr.

Globaler Spielplan – 14 Events auf 5 Kontinenten

Die Saison 2026 bringt LIV Golf auf die große Weltbühne: Mit 14 Turnieren in zehn Ländern auf fünf Kontinenten unterstreicht die Liga ihren globalen Anspruch. Von Riyadh über Hongkong bis Valderrama ist für Golfästheten, Expat-Fans und Globetrotter alles dabei.

Turnier-Highlights 2026

4. bis 7. Februar: Riyadh Golf Club, Saudi-Arabien

5. bis 8. März: LIV Golf Hongkong

16. bis 19. April: LIV Golf Mexico City

4. bis 7. Juni: LIV Golf Andalucía – Real Club Valderrama, Spanien

23. bis 26. Juli: LIV Golf UK by JCB

27. bis 30. August: LIV Golf Michigan

Stars, Spannung & ein neues Golfformat

Was LIV Golf von klassischen Touren unterscheidet? Der innovative Team- und Einzelmodus, moderne Übertragungen, kürzere Turnierzeiten (durch Kanonenstart) – und ein exklusives Line-up: Bryson DeChambeau, Rahm, Hatton, Mickelson, Niemann, Garcia – und natürlich Martin Kaymer, der deutsche Major-Sieger.

Augusta öffnet sich: LIV-Golfer beim Masters

Ein historischer Bruch mit der Vergangenheit: Erstmals in der Geschichte werden 2026 alle qualifizierten LIV-Golfer zum legendären Masters in Augusta National zugelassen. Nach jahrelanger Polarisierung signalisiert dieser Schritt eine neue Ära – und vereint PGA- und LIV-Topstars auf einem der traditionsreichsten Grüns der Welt. Für Golffans weltweit ein Ereignis von hoher symbolischer und sportlicher Bedeutung. SKY hat allerdings keine Rechte hier an der Übertragung!

Deutsche Profis im Rampenlicht

Der Einstieg ins LIV-Jahr begann letztes Wochenende mit dem Qualifying-Event „LIV Golf Promotions 2026“ auf der Black Diamond Ranch (Florida). Live übertragen bereits letztes Wochenende – mit Dominic Foos, Max Kieffer und Max Rottluff sowie dem Österreicher Matthias Schwab.

Sky-Abo: Exklusiv heißt nicht automatisch zugänglich

Trotz der Euphorie über das umfangreiche Angebot stellt sich die Frage: Wer kann das überhaupt sehen?

Denn für den Zugriff auf die LIV Golf League und Asian Tour ist ein kostenpflichtiges Sky Sport Abo notwendig – entweder über Sky Stream oder den WOW-Streamingdienst. Gerade für technisch weniger affine Zuschauer oder Gelegenheitsschauer kann das zur Hürde werden.

Auch die Fragmentierung der Golfübertragungen bleibt ein Thema – mit PGA, DP World, TGL und nun LIV & Asian Tour auf Sky muss man genau wissen, wo was läuft. Ein einheitlicher Zugang für alle Golffans bleibt vorerst Wunschdenken.