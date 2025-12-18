Golfkreuzfahrten sind längst mehr als ein Nischentrend – sie gelten 2026 als der neue Luxustrend für anspruchsvolle Spieler. Wenn das Fairway im Morgenlicht glänzt und der Blick über das offene Meer schweift, beginnt Golf von seiner elegantesten Seite. Nirgendwo sonst verbinden sich Weltklasse-Golfplätze, kulinarischer Hochgenuss und der Komfort einer schwimmenden Suite so stilvoll wie hier. Warum Golfkreuzfahrten die stilvollste Form des Golfreisens sind – und welche Routen als Geheimtipp gelten.

Eine Reise zwischen Spielkultur und Seeluft

Wer es noch nicht erlebt hat, kann es sich nur schwer vorstellen: Tagsüber spielt man auf Plätzen wie dem Valderrama Golf Club, dem Emirates Golf Club in Dubai oder dem Sandy Lane Country Club auf Barbados. Am Abend kehrt man zurück auf sein schwimmendes Luxushotel, genießt ein 6-Gänge-Menü und lässt sich vom Wellenrauschen in die Nacht begleiten. Nur bei dieser luxuriösen Reiseform kann man den Komfort einer Kreuzfahrt mit der Gelegenheit, auf renommierten Golfplätzen weltweit zu spielen, perfekt kombinieren. Außerdem ist es der Traum jedes Golfers: Mehrere Destinationen, keine Hotelwechsel, kein Packstress – dafür maßgeschneiderte Betreuung, exklusive Tee Times und ein Zusammenspiel aus Erlebnis, Entspannung und Eleganz.

Was Golfkreuzfahrten so besonders macht

Zwar gibt es bislang keine öffentlich zugänglichen Zahlen darüber, wie viele Golfer bereits eine Kreuzfahrt mit dem Spiel auf internationalen Plätzen verbunden haben. Doch der Markt für Golfreisen wächst rasant: Allein in den USA haben 2023 über zwölf Millionen Golfer mindestens eine mehrtägige Golfreise unternommen. Der Trend zeigt: Wer Golf spielt, will reisen – stilvoll, komfortabel und mit spielerischem Anspruch. Golfkreuzfahrten vereinen all das auf besonders elegante Weise.

Das Erlebnis beginnt lange vor dem ersten Abschlag. Die Reiseroute ist abgestimmt auf Top-Plätze mit internationalem Renommee – jedes Green ein Meisterwerk.

Beliebte Routen 2026

Zu den Highlights zählen mediterrane Klassiker – Spanien, Frankreich und Portugal – wo Lebensart und Golftradition eine ideale Verbindung eingehen. Karibikreisen bringen Sie zu palmengesäumten Fairways mit tropischem Flair, während im Arabischen Golf spektakuläre Architektur und exklusive Wüstenplätze auf Sie warten.

Auch Asien gewinnt an Bedeutung: Thailand, Vietnam und Japan bieten nicht nur erstklassige Plätze, sondern auch kulturellen Tiefgang und eindrucksvolle Landschaften. Jede dieser Routen ist mehr als eine Reise – sie ist ein Statement.

Mehr als Spiel – Golfkreuzfahrten als Bühne für Inspiration und Begegnung

Viele Reedereien bieten heute maßgeschneiderte Golfkreuzfahrten an – mit Zugang zu Clubs, die allein kaum erreichbar wären. Neben exklusiven Runden und besonderen Destinationen entsteht an Bord ein Umfeld, das den Austausch unter Gleichgesinnten fördert: Golfenthusiasten aus aller Welt, die neben Spieltechnik auch Lebensstil und Ambitionen teilen.

Doch es geht um mehr als neue Golf-Freundschaften. Der Perspektivwechsel auf See wirkt oft auch aufs Spiel: Wer mit klarem Kopf und ruhigem Herz aufs Green geht, spielt bewusster – und besser. Professionelle Coaches, individuelle Analysen und der Zugang zu besonderen Golf-Resorts verleihen diesen Reisen einen Trainings-Charakter auf Luxusniveau.

Viele Teilnehmer kehren nicht nur mit einem verfeinerten Handicap zurück – sondern mit neuen Impulsen, Kontakten und dem Gefühl, Teil einer besonderen Golfkultur geworden zu sein.

Von Fairway zu Fernweh

Viele Teilnehmer berichten, dass Reisen wie Golfkreuzfahrten nicht nur ihr Spiel verfeinert, sondern ihre Sicht auf Luxus verändert. „Hier zählt nicht, was man besitzt, sondern was man erlebt“, erzählt ein langjähriger Golfer, der kürzlich die Route durch Südostasien gefahren ist. „Ich habe Orte gesehen, die ich nie allein entdeckt hätte – und mit Menschen gespielt, die heute zu Freunden geworden sind.“

Was bleibt, ist mehr als ein verbessertes Handicap. Es ist ein neues Gefühl für Qualität – jenseits des Mainstreams.

Drei Golfkreuzfahrten, die als Geheimtipp gelten

1. British Isles & The Open

Dauer: 12 bis 14 Tage.

Route: Start z. B. in Dublin oder Edinburgh, Ziele u. a. Liverpool, Belfast, Glasgow, Dublin, Isles of Scilly

Golfplätze: Royal Portrush, Kingsbarns, Royal Dornoch, Dumbarnie Links

Was macht sie besonders?

Diese Route kombiniert klassische Links-Plätze mit dem Erlebnis eines der ältesten Golfturniere der Welt: The Open.

2. Vietnam, Hong Kong & Japan – Asien-Golf neu gedacht

Dauer: ca. 24 bis 29 Nächte.

Route: Start in Tokio oder Hong Kong, mit Stopps u. a. in Da Nang (Vietnam), Ho-Chi-Minh-Stadt, Bangkok, Okinawa, Osaka

Golfplätze (Auswahl): Ba Na Hills (Vietnam), Siam Country Club (Thailand), Phoenix Golf Resort (Vietnam), Kasumigaseki Country Club (Japan)

Was macht sie besonders?

Diese Reise bringt Golf in den kulturellen Kontext Asiens: Exotische Fairways, luxuriöse Transfers zu den Plätzen und stilvolle Begegnungen an Bord zeichnen diese Route aus. Kleine Schiffe laufen Häfen an, die Großschiffen verwehrt bleiben – ein echter Vorteil für Entdecker mit Anspruch.

3. Mittelmeer-Golf

Dauer: ca. 10 bis 15 Tage.

Route: Start in Nizza oder Barcelona, Stopps u. a. in Mallorca, Monte Carlo, Livorno, Civitavecchia (Rom), Korsika

Golfplätze (Auswahl): Son Gual (Mallorca), Golf Club Sperone (Korsika), Golf de Cannes Mougins (Frankreich)