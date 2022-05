Golfclub Schloss Myllendonk: Deutsche Meisterschaft AK 50 Premiere

Es ist schon verrückt, dass man im Golfsport als Senior gilt, wenn man die 50 überschritten hat. Aber wie heißt es so schön, was man nicht ändern kann, muss man akzeptieren. Spitzengolf kann man auf jeden Fall erwarten, denn das Alter spielt kein Rolle beim Golf! Es sind nicht nur zahlreiche Nationalspieler vor Ort. Zuschauer können gutes Golf live anschauen – ohne Eintritt!

Hochklassiger Golfsport am Niederrhein

Die Anlage, der Platz, die Herausforderungen

„Für uns ist es eine große Ehre und Freude, zum ersten Mal eine nationale Meisterschaft ausrichten zu dürfen. Das ist das Ergebnis der intensiven Arbeit, die das gesamte Team des Clubs in den vergangenen Jahren geleistet hat“, sagt Roger Brandts. Der Präsident des GC Schloss Myllendonk freut sich auf Spitzengolf „in unserer herrlichen, niederrheinischen Landschaft“.

Der Club wurde 1965 mit neun Spielbahnen gegründet und im Jahr 1980 auf 18 Löcher erweitert und trägt aktuell das Gold-Zertifikat im DGV-Umweltprogramm „Golf&Natur“.

Die Golfanlage rund um das mittelalterliche Wasserschloss Myllendonk liegt in reizvoller Lage inmitten eines Landschaftsschutzgebietes am Stadtrand von Mönchengladbach. Der Parkland Course ist geprägt durch sehr alten Baumbestand, Zuflüsse zu den Grachten und natürliche Teiche. Der Platz ist zwar nicht besonders lang, aber die Fairways sind schmal. Daher wird es für die 50 teilnehmenden Damen und die 80 Herren der AK 50 bei dieser Deutschen Meisterschaft auf Präzision und Strategie ankommen.

Zahlreiche Nationalspieler am Start

Als klarer Favorit reist Martin Birkholz an. Der Seriensieger aus dem GSV Düsseldorf wird nicht nur als mehrfacher Europameister, sondern auch als Titelverteidiger am Tee stehen. Mit einem Handicap-Index von -4,0 wird Nationalspieler Birkholz der Gejagte sein im GC Schloss Myllendonk, der zu den Leading Golf Clubs of Germany gehört. Ebenfalls ein heißer Kandidat auf Edelmetall ist Marc Mazur. Der ehemalige Bundesliga-Akteur aus dem Stuttgarter GC Solitude hatte 2016 noch sensationell die EM der Mid-Amateure gewonnen.

Ihr erstes Gold bei nationalen Meisterschaften hatte 2021 Nicol Elshoff geholt. Die Golferin aus dem GC Hösel ist auch diesmal wieder dabei, wird es auf ihrer Mission Titelverteidigung allerdings mit sehr starken Konkurrentinnen zu tun bekommen. Allen voran Sylvia Wilms. Die Spielerin aus dem Münchener GC hatte sich im Vorjahr mit Elshoff ein packendes sowie äußerst faires Duell um den Pokal geliefert und will diesmal am Niederrhein nach den Sternen greifen.

Freier Eintritt für Zuschauer

Es ist also alles angerichtet für eine spannende und hochklassige Deutsche Meisterschaft der Altersklasse 50. Für zahlreiche Senioren-Nationalspielerinnen und -spieler beginnt die Saison 2022 mit diesem Highlight auf Schloss Myllendonk erst so richtig. Zuschauer haben an allen drei Turniertagen freien Eintritt. Alle weiteren Informationen, Bilder und Ergebnisse zur Deutschen Meisterschaft AK 50 Damen und Herren finden man unter www.golf.de.