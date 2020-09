Trainieren wie James Bond: Koordinationstrainings-Trend SensoPro

Erst im Januar 2020 hat PRIME TIME fitness ein Premium Fitnessstudio in Münchens Maximilianstraße eröffnet. Während des Lockdowns haben die Fitness-Profis über YouTube zum Mitmachen animiert, doch für ein Gerät kann man nur ins Studio!

Mit dem hochprofessionellen Koordinationstraining am SensoPro Gerät hat 007 Daniel Craig effektiv Kraft, Ausdauer und Koordination für seine Rolle trainiert. Aber auch Amateurgolfer wie NBA Superstar Kevin Durant oder Olympiasiegerin Katarina Witt sind Fans von SensoPro.

Diese neue Generation an Fitnessgerät der Schweizer Firma SensoPro setzt gezielt auf Koordinationstraining für das Gleichgewicht, die Belastbarkeit, die Orientierungs- und Reaktionsfähigkeit sowie auf die Koordinierung von Teilkörper und Einzelbewegungen in Beziehung zur Ganzkörperbewegung. Dadurch wird das Zusammenspiel der Muskeln des gesamten Körpers in Verbindung mit dem „Köpfchen“ trainiert und dies sogar mit Spaßfaktor. Das Training am SensoPro Gerät ist für alle Altersklassen und egal ob Einsteiger oder Profisportler geeignet. Spezialprogramme, wie z.B. für den Golfsport, erlauben ein gezieltes Vorbereitungstraining.

Verletzungsrisiko vermindern!

Bisher kam das hoch effiziente Gerät nur in Physiotherapie Praxen zum Einsatz. PrimeTime fitness ist jetzt die erste Fitnessstudio Kette, die auf das Gerät setzt, um seinen Mitgliedern ein derartiges Spezialtraining zu ermöglichen. Die Einsatzpalette ist dabei breit: gezieltes Training für Verletzungsbedingte Problemzonen, Vorbereitungstraining für diverse Sportarten oder begleitendes Koordinationstraining, um einfach fit zu bleiben und das Verletzungsrisiko zu vermindern. Die individuellen Trainingsprogramme werden jeweils von den perfekt ausgebildeten PrimeTime fitness Trainern für die Mitglieder maßgeschneidert und überwacht.