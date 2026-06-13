Golf wird zunehmend zur Bühne für besondere Erlebnisse. Nicht allein das sportliche Geschehen zählt, sondern auch das, was rund um Fairways, Clubhaus und 18. Grün entsteht: Begegnungen, Geschichten, Genuss und eine Atmosphäre, die weit über den letzten Putt hinaus in Erinnerung bleibt.

Genau hier setzt The Green Room an. Das Premium-Hospitality-Konzept von Hospitality Finder feiert im Sommer 2026 seine Premiere im Golfsport. Vom 28. bis 30. August 2026 wird das Format bei den English Legends im Chart Hills Golf Club in Kent präsentiert. Das Turnier gehört zur Staysure Legends Tour und bringt Major-Sieger, Ryder-Cup-Spieler sowie etablierte Tour-Gewinner auf einen der renommierten Golfplätze Englands.

Premium-Hospitality trifft Golfkultur

The Green Room ist bei britischen Sport- und Entertainment-Veranstaltungen längst etabliert. Hospitality Finder inszeniert das Konzept unter anderem bei Rugby, Cricket, Pferderennen und Motorsport. Im Mittelpunkt steht die persönliche Atmosphäre und die Nähe zu bekannten Persönlichkeiten aus der Welt des Sports.

Mit der Premiere bei den English Legends wird dieses Prinzip erstmals auf ein Golfturnier übertragen. Gäste sollen das Event nicht lediglich verfolgen, sondern tiefer in seine besondere Stimmung eintauchen. Exklusive Bewirtung, fachkundige Einblicke, Unterhaltung und persönliche Begegnungen verbinden sich zu einem Erlebnis, das deutlich über die traditionelle Vorstellung eines VIP-Bereichs hinausgeht.

Damit passt The Green Room hervorragend in die moderne Golfwelt. Kaum eine andere Sportart verbindet Wettbewerb, Networking und gesellschaftlichen Austausch so selbstverständlich. Zwischen Abschlag und Clubhaus entstehen Kontakte, Gespräche und gemeinsame Erinnerungen – geschäftlich ebenso wie privat.

Chart Hills als stilvolle Bühne

Austragungsort der English Legends 2026 ist der Chart Hills Golf Club in der Grafschaft Kent, die nicht ohne Grund als „Garden of England“ bezeichnet wird. Der Championship Course wurde ursprünglich von Sir Nick Faldo entworfen und war der erste Signature-Faldo-Platz Europas.

Mehr als 200 Hektar mit altem Eichenbestand, Seen und sanft modelliertem Gelände bilden die Kulisse für einen strategisch anspruchsvollen Parkland Course. Chart Hills wird unter den Golf World Top 100 Courses in England geführt und hat kontinuierlich in Platzqualität, Infrastruktur und Gästeerlebnis investiert.

Der Platz verlangt präzise Entscheidungen und belohnt intelligentes Course Management. Zugleich bietet er mit seinen charaktervollen Spielbahnen, weiten Blickachsen und der erhöht gelegenen Clubhaus-Terrasse einen eleganten Rahmen für Zuschauer und Hospitality-Gäste. Chart Hills vereint damit genau jene Eigenschaften, die The Green Room für sein Golfdebüt benötigt: sportliche Substanz, landschaftliche Qualität und ein Clubambiente mit eigenständigem Charakter.

Major-Sieger und Ryder-Cup-Helden in Kent

Auch sportlich versprechen die English Legends 2026 ein hochkarätiges Wochenende. Für das Turnier werden bekannte Namen aus dem europäischen Spitzengolf erwartet. Zu den angekündigten beziehungsweise erwarteten Spielern gehören unter anderem der frühere Ryder-Cup-Kapitän Paul McGinley, Open-Champion Paul Lawrie, US-Open-Sieger Michael Campbell, Stephen Gallacher, Jamie Donaldson, Simon Khan, Greg Owen und Phillip Price. Titelverteidiger Steve Webster soll nach seinem Erfolg bei den English Legends 2025 ebenfalls zurückkehren.

In einer früheren Turnierankündigung wurde zudem der achtmalige Gewinner der European Tour Order of Merit, Colin Montgomerie, als einer der prominenten Namen genannt, die bei der Veranstaltung erwartet werden.

Gerade diese Mischung macht den Reiz der Staysure Legends Tour aus. Major-Sieger, Ryder-Cup-Helden und langjährige Publikumslieblinge. Sie treten weiterhin auf hohem sportlichem Niveau an, wirken dabei jedoch häufig nahbarer als bei vielen klassischen Tour-Events. Die Besucher erleben nicht nur große Namen, sondern Persönlichkeiten mit außergewöhnlichen Karrieren und Geschichten. Für Gäste von The Green Room entsteht daraus ein besonderer Mix aus Spitzengolf, Unterhaltung und persönlicher Nähe. Wir sind gespannt auf diese Premiere.

Hospitality als Teil des Erlebnisses

Das Konzept von The Green Room folgt einer klaren Idee: Erstklassige Hospitality soll nicht als Zusatz zum Sport wahrgenommen werden, sondern als integraler Bestandteil des Veranstaltungstages.

Hochwertiges Dining, ausgewählte Getränke, persönliche Betreuung und Einblicke durch bekannte Sportgrößen schaffen einen Rahmen, in dem sich Gäste vollständig auf das Erlebnis konzentrieren können. Hospitality Finder beschreibt The Green Room als einen Ort, an dem große Namen, Unterhaltung und gesellschaftlicher Austausch zusammenkommen.

Für Unternehmen bietet ein solches Format eine elegante Alternative zum klassischen Business-Termin. Kundenpflege, Networking oder Teambuilding finden nicht im Konferenzraum, sondern in einer emotionalen Umgebung statt.

Auch private Gäste profitieren von der Kombination aus Komfort und Nähe zum Geschehen. Sie erleben die Dynamik des Turniers, ohne auf eine entspannte Atmosphäre und gehobenen Service verzichten zu müssen.

Ein neues Kapitel für exklusive Golf-Events

Die Premiere von The Green Room im Golf ist mehr als die Einführung eines weiteren VIP-Angebots. Sie zeigt, wie sich hochwertige Sportveranstaltungen weiterentwickeln! Weg vom reinen Zuschauen, hin zu kuratierten Erlebnissen mit gesellschaftlichem Mehrwert.

Gerade im Golf ist dieser Ansatz besonders stimmig. Der Sport steht seit jeher für Konzentration, Tradition und Fairness – aber ebenso für Begegnungen und persönliche Verbindungen. Moderne Hospitality greift diese Kultur auf und interpretiert sie zeitgemäß.

Wer heute ein exklusives Golfturnier besucht, erwartet nicht nur einen guten Blick auf das Spiel. Gefragt sind Zugang, Atmosphäre, kulinarische Qualität und ein Rahmen, der zum eigenen Lebensstil passt.