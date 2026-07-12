Es gibt diesen Moment nach einer Golfrunde, in dem der Körper plötzlich merkt, was er in den vergangenen vier Stunden geleistet hat. Die Konzentration lässt nach, die Schultern werden schwer, die Beine müde. Genau in diesem Moment beginnt im Ortner’s Resort Bad Füssing der eigentliche zweite Teil des Golftages. Die Thermal- und Spa-Landschaft bleibt bis 22 Uhr geöffnet – und spätestens jetzt wird deutlich, dass Regeneration hier kein zusätzliches Wellnessangebot ist. Sie gehört ganz selbstverständlich zum Spiel.

100.000 Liter frisches Thermalwasser täglich …

… und wie man das spürt

Im Wasser selbst merkt man davon zunächst nichts. Kein auffälliger Geruch, keine spektakuläre Inszenierung. Erst später erfahren wir, dass täglich rund 100.000 Liter frisches Thermalwasser durch die Becken fließen – und genau das erklärt, warum sich das Badeerlebnis anders anfühlt. Durch die kontinuierliche Erneuerung kommt das Ortner’s mit vergleichsweise wenig Chlor aus. Das fällt nicht sofort auf – aber nach mehreren Anwendungen merkt man den Unterschied.

Das schwefelhaltige Heilwasser stammt aus großer Tiefe und prägt seit Jahrzehnten den Ruf Bad Füssings als Gesundheitsstandort. Wer zum ersten Mal hier badet, bekommt einen einfachen Rat: Nicht länger als zwanzig Minuten im Wasser bleiben. Danach folgt eine Ruhepause, bevor man erneut eintaucht. Erst dieser Wechsel zwischen Wärme und Erholung entfaltet seine Wirkung.

Es ist ein Rhythmus, der entschleunigt – und erstaunlich gut zu einem Golftag passt.

Der schönste Platz hat nichts mit Handicap zu tun

Sechs Thermalbecken gehören zum Resort. Beeindruckender als ihre Anzahl ist jedoch, wie unterschiedlich man sie erlebt. Unser Lieblingsplatz wird schnell der Infinitypool. Auf den Sprudelliegen lockert sich nach und nach die Muskulatur, während der Blick über die Dächer von Bad Füssing schweift. Niemand schaut auf die Uhr. Niemand spricht über den nächsten Termin. Für einen Moment geraten Birdies, Bogeys und verpasste Putts erstaunlich weit in den Hintergrund.

Im Spa fällt uns noch ein weiteres Detail auf. Verwendet wird unter anderem die bayerische Naturkosmetikmarke Trawenmoor, die besonders bei empfindlicher Haut geschätzt wird. Keine große Inszenierung, sondern eine jener Entscheidungen, die zur Philosophie des Hauses passen: Qualität, Regionalität und Zurückhaltung statt Effekthascherei.

Golf endet hier nicht mit der Scorekarte

Selbst nach dem Thermalbad bleibt Golf präsent – allerdings angenehm unaufgeregt. Über das Hotel können Gäste exklusiv auf das Buchungssystem der Partnerplätze zugreifen und Tee Times für den nächsten Tag reservieren. Ein praktischer Service, der zeigt, wie eng Golf und Aufenthalt hier miteinander verzahnt sind.

Es sind keine spektakulären Extras, sondern durchdachte Details, die den Unterschied machen.

Der nächste Morgen bestätigt den Eindruck

Am Morgen sitzen wir auf der Terrasse. Die Sonne steht noch tief, der Garten wirkt fast still. Auf dem Frühstücksbuffet liegen ungewöhnlich viele Brotsorten – vom klassischen Bauernbrot bis zum kräftigen Walnussbrot.

Als wir das Ortner’s Signature Pochierte Ei bestellen, fragen wir spontan, ob statt des vorgesehenen Weißbrots auch das Walnussbrot verwendet werden könne. Der Koch nickt, verschwindet kurz in der Küche und serviert wenige Minuten später genau diese Variante. Es ist nur eine kleine Geste.

Aber genau solche Momente entscheiden oft darüber, wie ein Aufenthalt in Erinnerung bleibt.

Was bleibt?

Golfhotels gibt es viele. Thermalhotels ebenfalls.

Das Ortner’s Resort verbindet beides auf eine Weise, die nicht laut ist und nicht ständig erklärt werden muss. Erst während des Aufenthalts wird deutlich, dass hier vieles aufeinander abgestimmt ist: die Golfrunde, das Thermalwasser, die Ruhe danach und ein Frühstück, das den nächsten Tag genauso entspannt beginnen lässt.

Vielleicht liegt genau darin die eigentliche Stärke des Hauses. Man spielt hier nicht weniger Golf als anderswo. Man nimmt sich nur mehr Zeit, sich danach wieder zu erholen. Mehr zum Hotel auf exklusiv-muenchen.de

Informationen zu Zimmern, Golfangeboten und aktuellen Arrangements stellt das Ortner’s Resort auf seiner Website bereit.