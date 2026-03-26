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Golf als Longevity-Investment: Leben Golfer wirklich länger?

3 Tagen zurück Golf exklusiv, Health&Wellness

Golfer leben im Schnitt fünf Jahre länger als Nicht-Golfer – das zeigen Langzeitstudien im Auftrag der R&A mit Hunderttausenden ausgewerteten Golfspielern. Für CEOs und Unternehmer, die Golf als Teil ihres Alltags begreifen, ist der Sport längst mehr als Hobby: Er ist ein evidenzbasiertes Longevity-Investment mit messbarem Return – physisch, mental und sozial.

Longevity auf dem Fairway: Golf verbindet Bewegung, mentale Fokussierung und Regeneration in einem Setting, das Leistung und Ruhe gleichermaßen fördert.
Longevity auf dem Fairway: Golf verbindet Bewegung, mentale Fokussierung und Regeneration in einem Setting, das Leistung und Ruhe gleichermaßen fördert.

Die Zahlen sind eindeutig: Eine der umfangreichsten Studien zum Thema, erschienen im Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, wertete über 300.000 schwedische Golfspieler über Jahre aus und kam zu einem bemerkenswerten Ergebnis: Golfer haben eine um 40 Prozent geringere Mortalitätsrate – was einer durchschnittlichen Lebensverlängerung von rund fünf Jahren entspricht. Die R&A fasst diese Erkenntnisse in ihrem Golf & Health Programm zusammen und bestätigt: Golfer leben länger.

Warum Golf mit zahlreichen Gesundheitsvorteilen verbunden wird

Regelmäßiges Golfspielen kann helfen, über 40 chronischen Erkrankungen vorzubeugen und sie positiv zu beeinflussen. Darunter werden Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, Schlaganfall, Depressionen und mehrere Krebsformen aufgeführt. Das Gehen über fünf bis sieben Kilometer pro Runde, kombiniert mit koordinativen Anforderungen und permanenter kognitiver Aufmerksamkeit, macht Golf zur wohl unterschätztesten Gesundheits-Routine für Führungskräfte. Das Dilemma: Die sagen immer, dass sie keine Zeit für Sport hätten. Der R&A Golf and Health Report 2016-2020 dokumentiert diese Bandbreite an positiven Effekten umfassend.

Kein Wunder, dass die Cleveland Clinic seit Februar 2026 offiziell mit der PGA TOUR kooperiert – mit Fokus auf Player Health & Longevity. Was dort als Performance-Protokoll für Weltklasse-Athleten entwickelt wird, lässt sich direkt auf den Alltag von CEOs übertragen: Belastbarkeit steigern, Regeneration verbessern, Leistungsfähigkeit verlängern.

Golf im Longevity-Stack moderner Führungskräfte

Wer heute über Performance-Protokolle für C-Level-Gesundheit spricht – von optimierten Schlafzyklen über VO₂max-Training bis hin zu individualisierter Ernährung – sollte Golf als festen Baustein im Longevity-Stack sehen. Eine 18-Loch-Runde kombiniert Outdoor-Exposition und natürliches Tageslicht, soziale Interaktion auf Augenhöhe, koordinative Belastung und kognitive Fokussierung sowie moderates Ausdauertraining im idealen Pulsbereich – mit bis zu 2.000 verbrannten Kalorien und 6 bis 8 Kilometern Gehstrecke.

Und das in einem Format, das sich nahtlos in den Terminkalender eines Unternehmers integrieren lässt. Führungskräfte, die regelmäßig golfen, berichten über geringere Burnout-Tendenzen, höhere emotionale Resilienz und klarere Entscheidungen. Der Fairway funktioniert als biologischer Reset – oft wirkungsvoller als ein klassisches Wellness-Wochenende.

Gleichgewicht und Koordination als Frühindikatoren

Studien zeigen: Probleme mit Gleichgewicht und Koordination gehören zu den frühesten messbaren Zeichen nachlassender körperlicher Leistungsfähigkeit – lange bevor Laborwerte kritisch werden. Golf trainiert genau diese Fähigkeiten bei jedem einzelnen Schlag: Standposition und Stabilität im Setup, Rotationsfähigkeit und Rumpfkraft im Schwung, Kontrolle und Feinmotorik im kurzen Spiel und beim Putten.

Eine 18-Loch-Runde ist damit weit mehr als Bewegung an der frischen Luft: Sie ist ein kontinuierlicher, praxisnaher Gesundheits-Check, der Balance, Muskelkraft, Reaktionsfähigkeit und mentale Präsenz gleichermaßen fordert.

Der Fairway als Investment in Jahrzehnte

Golf ist kein Freizeitvergnügen für Rentner – es ist ein strategisches Instrument für Spitzenleistung und nachhaltige Karrieren. Wer als CEO dauerhaft auf höchstem Niveau performen will, profitiert von einer 18-Loch-Routine, die Körper, Geist und Netzwerk gleichzeitig stärkt.

Eine exzellente Gelegenheit, dieses Longevity-Investment mit hochkarätigem Networking zu verbinden, ist der CEO Golf Cup am 31. Juli 2026 im MGC Straßlach – seit 17 Jahren das Networking-Format für golfspielende Entscheider im DACH-Raum. Wer sein Handicap und sein Netzwerk zugleich entwickeln möchte, sollte sich jetzt seinen Platz sichern.

Quellen: Farahmand et al., Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 2009 · R&A Golf and Health Report 2016–2020 · Golf & Health Project · Cleveland Clinic / PGA TOUR, Februar 2026

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