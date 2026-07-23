Montenegros erste Golf-Community wächst weiter. Mit The Peaks erweitert Luštica Bay sein Wohnangebot direkt am von Gary Player entworfenen Championship-Golfplatz. Die neuen Residenzen verbinden Golf, mediterranen Lifestyle und spektakuläre Ausblicke auf die Adria und die Bucht von Kotor. Exklusiv Golfen hat Luštica Bay bereits mehrfach besucht und den ersten Bauabschnitt des Gary-Player-Golfplatzes besichtigt. Schon heute lässt sich erkennen, welches Potenzial Luštica Bay als Golfdestination an der Adria besitzt.

Rund um Montenegros ersten Championship-Golfplatz entstehen neue Residenzen

Mit The Peaks wächst das jüngste Wohnquartier von Luštica Bay weiter. Direkt am Eingang des ersten 18-Loch-Championship-Golfplatzes Montenegros, entworfen von Golflegende Gary Player, entstehen neue Apartments, Penthäuser und großzügige Residenzen.

Die Wohngebäude sind eingebettet in mediterrane Gartenlandschaften mit Oliven- und Silberblattbäumen sowie Wasserflächen, die an heißen Sommertagen für ein angenehmes Mikroklima sorgen. Angeboten werden Ein- bis Drei-Zimmer-Residenzen sowie eine limitierte Anzahl exklusiver Penthäuser.

Ein besonderes Merkmal: Einige der Wohnungen bieten gleichzeitig Ausblicke auf die Adria und die spektakuläre, zum UNESCO-Welterbe gehörende Bucht von Kotor – eine Kombination, die selbst an der Adriaküste selten zu finden ist.

Die Preise beginnen bei 665.000 Euro. Nach Angaben des Entwicklers verzeichneten Immobilien in Luštica Bay in den vergangenen Jahren eine durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von rund 13 Prozent. Nach Einschätzung des Entwicklers dürfte die weitere Fertigstellung des Golfplatzes die Attraktivität der Destination zusätzlich steigern.

Zwischen Adria und Bucht von Kotor

The Peaks liegt oberhalb des Yachthafens von Luštica Bay und zählt zu den höchstgelegenen Wohnbereichen des Resorts. Von hier eröffnet sich der Blick über die Adria sowie die zum UNESCO-Welterbe gehörende Bucht von Kotor.

Die Bewohner profitieren von der unmittelbaren Nähe zum Clubhouse und dem ersten 18-Loch-Championship-Golfplatz Montenegros, gleichzeitig sind der Yachthafen, Restaurants, Geschäfte und die Strände von Luštica Bay schnell erreichbar.

Kurze Wege – auch aus Deutschland

Ein weiterer Pluspunkt ist die gute Erreichbarkeit. Der Flughafen Tivat liegt nur rund 15 Minuten entfernt. Auch die Flughäfen Podgorica und Dubrovnik sind innerhalb von weniger als zwei Stunden mit dem Auto erreichbar. Damit zählt Luštica Bay zu den Golfdestinationen an der Adria, die sich auch für verlängerte Wochenenden oder Kurztrips eignen.

Zum Resort gehören heute ein Yachthafen, fünf Strände, zahlreiche Restaurants sowie das Fünf-Sterne-Hotel The Chedi Luštica Bay, das mit einem Michelin Key ausgezeichnet wurde. Ein Shuttle verbindet die verschiedenen Bereiche des Resorts miteinander.

Montenegro entwickelt sich zur gefragten Golf- und Immobilienadresse

Montenegro zählt zu den spannendsten Destinationen an der Adria. Küste, Berge und ein vergleichsweise junges Tourismusangebot machen das Land zunehmend auch für Golfer interessant. Luštica Bay gehört dabei zu den größten touristischen Entwicklungsprojekten des Landes und wächst Schritt für Schritt zu einer ganzjährig nutzbaren Golf- und Lifestyle-Destination.

Luštica Bay wächst zur Ganzjahresdestination

Nach Angaben des Entwicklers wurden bislang mehr als 775 Millionen Euro in Luštica Bay investiert. Bereits über 700 Residenzen sind bezogen, Käufer aus mehr als 50 Ländern haben inzwischen über 1.000 Immobilien erworben.

Langfristig soll das Resort mehr als 3.000 Apartments, rund 300 Villen, sieben Hotels, zwei Marinas sowie eine internationale Schule umfassen und sich zu einer ganzjährig belebten Küstendestination entwickeln.

Mit The Peaks entsteht dabei ein neues Kapitel: Erstmals verbindet ein Wohnquartier in Montenegro einen Championship-Golfplatz direkt mit hochwertigem Wohnen. Das Konzept orientiert sich an internationalen Golfresorts, wie man sie bislang vor allem aus Portugal, Spanien oder den USA kennt.

Wohnen zwischen Fairway, Meer und Bergen

Die neue Bauphase umfasst 48 Residenzen, verteilt auf drei niedrig gebaute Wohnhäuser. Die Architektur fügt sich bewusst in die mediterrane Landschaft ein und erhält die freien Ausblicke auf Meer und Berge. Angeboten werden Apartments mit großzügigen Wohnbereichen sowie fließenden Übergängen zwischen Innen- und Außenraum.

Die Erdgeschosswohnungen verfügen über private Gärten, während die oberen Etagen mit weitläufigen Terrassen und Balkonen überzeugen. Besonders reizvoll ist die Lage einiger Wohnungen: Sie bieten gleichzeitig Ausblicke auf die Adria und die beeindruckende Bergkulisse der Bucht von Kotor.

Zur Kollektion gehören außerdem vier exklusive Penthäuser, die optional mit einem privaten Plunge Pool ausgestattet werden können.

Mediterranes Design mit hochwertiger Ausstattung

Auch bei der Ausstattung setzt Luštica Bay auf hochwertige Materialien und europäische Marken. Die Innenräume sind in warmen mediterranen Farbtönen gestaltet, in den Küchen kommen Möbel des deutschen Herstellers Nolte mit hochwertigen Einbaugeräten zum Einsatz. Ergänzt wird die Ausstattung durch Bäder mit Fußbodenheizung und bodengleichen Duschen. Je nach Wohnungsgröße stehen zwischen rund 85 und 178 Quadratmetern Wohnfläche zur Verfügung.

Golf, Pools und montenegrische Golfkultur

Neben dem 18-Loch-Championship-Golfplatz setzt The Peaks auch bei den Freizeitangeboten auf Resortkomfort. Herzstück ist ein rund 400 Quadratmeter großer Pool, der größte innerhalb von Luštica Bay. Ergänzt wird er durch einen zweiten, ruhig gelegenen Pool sowie großzügige Sonnenterrassen.

In die Gartenlandschaft integriert ist außerdem ein traditionelles „Guvno“ – ein historischer Treffpunkt der montenegrinischen Dorfkultur, der als Begegnungsort neu interpretiert wurde. Feuerstellen und begrünte Aufenthaltsbereiche schaffen zusätzliche Plätze zum Entspannen nach einer Golfrunde oder einem Tag am Meer.

Golf steht im Mittelpunkt

Die neuen Residenzen liegen direkt am Eingang von Montenegros erster Golf-Community. Driving Range, Übungsanlagen und das Clubhaus mit Restaurant, Pro Shop und Golfsimulator befinden sich nur wenige Schritte entfernt. Damit richtet sich The Peaks insbesondere an Golfer, die Wohnen und direkten Zugang zum Platz miteinander verbinden möchten.

Der von Gary Player entworfene Championship-Golfplatz wird schrittweise fertiggestellt. Bereits heute sind die ersten drei Spielbahnen geöffnet. Zwischen 2026 und 2027 sollen weitere Spielbahnen folgen, die vollständige 18-Loch-Anlage ist für 2028/2029 geplant. Parallel entstehen ein neues Clubhaus sowie ein Boutique-Hotel, später ergänzt durch ein eigenes Golfhotel.

Auch abseits des Fairways bietet Luštica Bay ein umfangreiches Freizeitangebot. Dazu gehören fünf Strände, drei Sea Lounges, eine Marina mit 115 Liegeplätzen, Restaurants, Sport- und Wellnessangebote sowie ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm über das gesamte Jahr.

Mehr als ein Golfplatz:

Luštica Bay entwickelt sich zur neuen Golfdestination an der Adria

Mit den neuen Residenzen wächst nicht nur The Peaks weiter. Rund um Montenegros ersten Championship-Golfplatz entsteht Schritt für Schritt ein Quartier, das Golf, Wohnen und Freizeit miteinander verbindet.

Das Gesamtprojekt Luštica Bay umfasst rund 690 Hektar und erstreckt sich über 5,9 Kilometer Adriaküste. Nach Angaben des Entwicklers bleiben rund 90 Prozent der Fläche als Naturraum erhalten. Neben der Marina Village und dem Stadtquartier Centrale bildet The Peaks künftig das Zentrum des Golfangebots.

Mit jeder weiteren Bauphase entwickelt sich Luštica Bay zu einer Destination, die weit über klassischen Golftourismus hinausgeht. Die Kombination aus Championship-Golf, Immobilien, Yachthafen und mediterranem Lebensstil macht das Resort zu einem der spannendsten Entwicklungsprojekte an der Adria.

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. Weitere Informationen zu Luštica Bay findet man auf der offiziellen Website des Resorts.