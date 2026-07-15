Es gibt im Golfsport eine Trophäe, die jedes Jahr zurückgegeben werden muss. Nicht weil der Sieger sie verliert. Sondern weil genau diese Rückgabe den symbolischen Beginn einer neuen Open Championship markiert.

Bevor die ersten Spieler in Royal Birkdale abschlagen, bringt Titelverteidiger Scottie Scheffler den Claret Jug zurück zu The R&A. Der sogenannte Return of the Claret Jug gehört seit Jahrzehnten zu den festen Ritualen der ältesten Golfmeisterschaft der Welt. Für viele Fans beginnt The Open genau in diesem Moment. Doch beinahe hätte es den berühmtesten Pokal des Golfsports nie gegeben.

Vom Ledergürtel zum Claret Jug

Als The Open 1860 erstmals ausgetragen wurde, spielte noch niemand um einen silbernen Pokal.

Der Sieger erhielt stattdessen den Challenge Belt – einen aufwendig verzierten Gürtel aus rotem Marokko-Leder mit silbernen Beschlägen. Die Regeln waren einfach: Wer den Gürtel dreimal hintereinander gewann, durfte ihn dauerhaft behalten.

Genau das gelang Young Tom Morris.

Der damals erst 19-jährige Schotte gewann The Open 1868, 1869 und 1870 in Folge. Mit seinem dritten Sieg ging der Challenge Belt endgültig in seinen Besitz über.

Plötzlich stand die älteste Golfmeisterschaft der Welt ohne Trophäe da.

Da sich die drei ausrichtenden Clubs zunächst nicht auf einen neuen Siegerpreis einigen konnten, wurde The Open 1871 als einzige Championship ihrer Geschichte überhaupt nicht ausgetragen. Erst danach beschlossen Prestwick, St Andrews und Musselburgh, eine neue Trophäe anfertigen zu lassen.

Damit war die Geburtsstunde des heutigen Claret Jug eingeläutet.

Warum der Claret Jug offiziell ganz anders heißt

Was viele Golfspieler ebenfalls nicht wissen: Claret Jug ist lediglich der Spitzname. Offiziell trägt die Trophäe bis heute den Namen The Golf Champion Trophy.

Der inoffizielle Name entstand, weil der Pokal an einen eleganten silbernen Weinkrug erinnert, aus dem früher Claret – die englische Bezeichnung für Bordeauxwein – ausgeschenkt wurde. Der Spitzname setzte sich schnell durch und ist heute weltweit bekannter als der offizielle Name.

Der Sieger behält den Pokal nur für ein Jahr

Wer The Open gewinnt, darf den Claret Jug nicht dauerhaft behalten.

Das historische Original wird seit 1928 im Clubhaus von The R&A in St Andrews aufbewahrt.

Der Champion erhält eine originalgetreue Replik, die ihn ein Jahr lang begleitet. Vor Beginn der nächsten Open Championship bringt er sie traditionsgemäß zurück. Genau dieser Moment wird als Return of the Claret Jug gefeiert.

Er ist weit mehr als eine Fotogelegenheit. Er verbindet den amtierenden Champion mit allen Open-Siegern vor ihm und schlägt symbolisch die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft.

Scottie Scheffler eröffnet die 154. Open Championship

In diesem Jahr führt Scottie Scheffler diese Tradition in Royal Birkdale fort.

Der Weltranglistenerste bringt den Claret Jug dorthin zurück, wo vom 12. bis 19. Juli 2026 die 154. Austragung von The Open stattfindet. Traditionell erfolgt die Ankunft des Titelverteidigers in einem Fahrzeug von Mercedes-Benz, das seit 2011 Official Patron und Official Car von The Open ist.

2026 nutzt Scheffler eine eigens gestaltete MANUFAKTUR Made to Measure S-Klasse, die anlässlich des Jubiläums „140 Years of Innovation“ individuelle Designelemente trägt.

Während der Championship stellt Mercedes-Benz außerdem eine Flotte elektrischer und hybrider Fahrzeuge für Spieler, Offizielle und Gäste bereit und begleitet die traditionsreiche Zeremonie des Return of the Claret Jug.

Eine Tradition, die The Open einzigartig macht

Golf lebt von seinen Ritualen.

Der Masters Champion erhält das Green Jacket. Der Ryder Cup schreibt seine eigenen Geschichten.

The Open beginnt hingegen mit einer stillen Geste: Der Titelverteidiger gibt den Claret Jug zurück – nicht, weil seine Zeit vorbei ist, sondern weil damit das nächste Kapitel der ältesten Championship des Golfsports beginnt.

Und genau diese Verbindung aus Geschichte, Tradition und sportlicher Exzellenz macht den Claret Jug bis heute zur wohl ikonischsten Trophäe des Golfsports.

5 Fakten zum Claret Jug

Offizieller Name: The Golf Champion Trophy

Erstmals vergeben: 1872 (überreicht 1873)

Spitzname wegen seiner Form als Claret-Weinkrug

Das Original steht heute im Clubhaus des R&A in St Andrews

Der Sieger erhält eine Replik und gibt sie vor dem nächsten The Open zurück