Einmal Stanglwirt-Golfer, immer Stanglwirt-Golfer

Bereits zum 19. Mal wurde im September am Stanglwirt ein Golfturnier gefeiert, das in der Szene seinesgleichen sucht. Kein gewöhnliches Turnier, sondern ein Erlebnis, das Gemeinschaft, Genuss und Golf zu einer Lebensphilosophie vereint. 2026 feiert das Event sein 20-jähriges Jubiläum – ein Meilenstein in der Verbindung von gelebter Tiroler Gastfreundschaft und echter Golffreude. Auch wenn das Turnier jedes Jahr kleine Überraschungen bereithält, bleibt das Grundkonzept – und damit der besondere Stanglwirt-Spirit – wohl auch 2026 erhalten.

Donnerstag: Warm-up mit dem Nationaltrainer

Der Auftakt beginnt unkonventionell, wie man es vom Stanglwirt kennt. Bereits am Anreisetag – traditionell ein Donnerstag – bietet sich die exklusive Möglichkeit, mit Head Pro Ulf Wendling, Trainer der österreichischen Herrennationalmannschaft, gemeinsam zu trainieren. Die Golf Sport Academy vom Stanglwirt stellt modernstes Equipment bereit: 3D-Kraftmessplatten, Videoanalyse-Tools und ein Trainingsgerät zur Aktivierung der Schwungmuskulatur – für Feinschliff in letzter Minute.

Am Nachmittag werden die Flights bekannt gegeben – viele Teilnehmer kennen sich von den Vorjahren, was das Turnier zu einem beliebten Treffpunkt für Golf-Enthusiasten mit Herz macht.

Freitag: Golfturnier am Wilden Kaiser – Golfgenuss mit alpinem Luxus

Vor majestätischer Bergkulisse zum sportlichen Höhepunkt der Woche

Der Golfclub Wilder Kaiser in Ellmau, mitgeprägt von Stanglwirt-Legende Balthasar Hauser, bot die exklusive Bühne für einen Turniertag der Extraklasse. Obwohl Hauser selbst nie zum Schläger griff, war es ihm stets ein Herzensanliegen, seinen Gästen den Golfsport in direkter Hotelnähe zu ermöglichen – ein visionärer Schritt, der den Stanglwirt zu einem Hotspot für Golfliebhaber gemacht hat. Für sein Engagement wurde er 2006 zum Ehrenmitglied des Golfclubs ernannt.

Ein besonderes Privileg: Stanglwirt-Gäste können die Driving Range kostenfrei nutzen – perfekte Bedingungen also, um am Feinschliff des eigenen Spiels zu arbeiten. Golf up Your Life beginnt hier nicht erst am ersten Abschlag, sondern bereits beim Training mit Blick auf die Tiroler Gipfel.

Ab 8:30 Uhr gingen über 66 Golfer gleichzeitig von zwei Tees an den Start. Der Tag war geprägt von exzellenter Organisation, sportlichem Ehrgeiz und alpinem Lifestyle. Bei Kaiserwetter präsentierte sich der Wilde Kaiser von seiner besten Seite – ein Panorama, das jedem Drive einen Hauch Erhabenheit verlieh.

Therapeutisches Highlight für Golfer: ISG-Behandlung nach japanischen Vorbild

Ein innovativer Mehrwert für Turnierspieler: In diesem Jahr wurde erstmals die gezielte Behandlung von ISG-Blockaden (Iliosakralgelenk) angeboten – durchgeführt von der zertifizierten Therapeutin Erika, die sich auf japanische SI-Therapie spezialisiert hat. Dabei wird das empfindliche Gelenk zwischen Kreuz- und Darmbein sanft mobilisiert – ein Schlüsselfaktor für einen stabilen, geschmeidigen Golfschwung und mehr Beweglichkeit im unteren Rücken.

Kombiniert mit einer funktionellen Tiefengewebsmassage wirkt die Behandlung wie ein Reset für überbeanspruchte Muskulatur und strapazierte Bänder – besonders nach intensiven Runden auf anspruchsvollem Terrain. Doch ein gut gehütetes Geheimnis unter Golfern bleibt bestehen: Am Turniertag selbst sollte man auf Massagen verzichten – denn zu viel Entspannung kann dem Drive die Spritzigkeit nehmen.

Halfway-Häuschen mit Herz: Genuss, Schnaps & Service-Maestro

Die kulinarische Inszenierung beginnt bereits auf halber Strecke: Tiroler Brotzeitbrettl trifft auf Wok-Garnelen, Sushi vom Meister und mediterrane Vorspeisen auf Sterne-Niveau.

Für besondere Momente sorgt Hotelchefin Trixi Moser persönlich, wenn sie mit einem Golfcart und dem hauseigenen Stanglwirt-Schnaps über den Platz fährt – ein sympathischer „Signature Move“ mit Tiroler Seele. Am Halfway-Häuschen brillierte Gerry als Service-Maestro: aufmerksam, charmant und mit feinem Gespür für jeden Gast. Seit Jahren liest er den Golfern die Wünsche von den Augen ab – mit Stil, Herzlichkeit und dem gewissen Etwas, das den Stanglwirt so einzigartig macht.

Die Siegerehrung in der Tenne wurde durch eine emotionale Auszeichnung langjähriger Stammgäste eingeleitet. Die beliebte Gästehotelkarte „Ich bin ein Stanglwirt-Golfer“ hat längst Kultstatus – sie steht für Zugehörigkeit, Wertschätzung und das Gefühl, Teil einer gelebten Lebensphilosophie zu sein.

Kulinarik auf Top-Niveau: Von der Klassiker-Küche bis Hummer & Co.

Am Abend wird im Gasthof und der Hotelküche auf höchstem Niveau gekocht. Die rustikalen Klassiker ergänzen sich mit der modernen, kreativen Linie junger Küchenkünstler. Doch beim Golf-Galadinner wird jedes Jahr ein neues Highlight serviert.

Das festliche Galadinner fand in der urigen, stilvoll dekorierten Stangl-Alm statt. Das exklusive Galamenü las sich wie ein Streifzug durch die gehobene Alpenkulinarik – mit internationalen Akzenten und präzise abgestimmten Aromakompositionen:

Menü

Kalbsrücken | Fisolen | Kürbis | Ponzu

Europäischer Hummer | Fenchel | Petersilie | Krustentier-Sauce

Seezunge | à la Grenoble | Babyspinat

grüner Spargel | Schloss Erdäpfel

oder

Rinderfilet | Marktgemüse

Herzogin Erdäpfel | Trüffeljus

oder

Rösti | Spinat | Stunden-Ei | Trüffel | Buchweizen

Lava Cake | Vanilleeis | Beeren

Musikalisch begleitet von Lois Manzl, der nicht nur als Wanderführer internationale Gäste wie Jessica Alba begeistert, sondern auch ein leidenschaftlicher Musiker ist. Gemeinsam mit Hoteldirektorin Trixi Moser und drei weiteren Musikern sorgte er für eine stimmungsvolle Atmosphäre – typisch Stanglwirt: bodenständig, exklusiv und mit einem Hauch Überraschung.

Patissier Michael Pinna sorgt für süße Höhepunkte, während die hauseigene Landwirtschaft mit Fleischerei, Bäckerei und Käserei höchste Qualität garantiert. Ein kulinarischer Dauerbrenner: das beste Schnitzel Tirols, vom Falstaff Gourmetmagazin ausgezeichnet und zubereitet nach der hohen Kunst des „Soufflierens“ durch Küchenchef Thomas Ritzer und sein Team. Die Stanglwirt-Klassiker wie Schnitzel & Co. genießt man am besten an den übrigen Tagen – denn während der Golftage bleibt genug Zeit, um sich sein ganz persönliches Genussprogramm zusammenzustellen.

Golf up Your Life – beim Stanglwirt

Ob man zum ersten oder zum wiederholten Mal dabei ist – beim Stanglwirt ist jeder ein VIP. Nicht Status oder Handicap zählen, sondern Herzlichkeit, Stil und die Leidenschaft für Golf und Genuss. Mehr aufs Hotel gehen wir in unserem Artikel auf ExklusivMünchen ein!

Das Stanglwirt Golfturnier ist Ausdruck eines besonderen Lebensgefühls – naturverbunden, sportlich, stilvoll. Seit 19 Jahren ein Fixpunkt für Golf-Liebhaber – und 2026 verspricht das 20. Jubiläum ein unvergessliches Ereignis zu werden!