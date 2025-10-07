Flushd Golf: Britischer Style trifft Golf-Innovation

Wie zwei Gründer aus England mit Design, Mut und Leichtigkeit den Golfsport neu interpretieren

Mit Flushd Golf betritt eine junge britische Marke die Bühne des internationalen Golfmarkts. Gegründet 2020 von Samuel Abbott und Simon Roake in High Wycombe bei London, steht Flushd für einen neuen Golf-Lifestyle: reduziert, funktional und mit unverwechselbarem Stil.

Die Philosophie ist so einfach wie revolutionär

Golf-Equipment soll nicht nur praktisch sein, sondern auch Persönlichkeit zeigen. Mit Produkten wie der ultraleichten Rangr Bag, die Design, Technologie und Komfort vereint, setzt Flushd ein klares Statement gegen den Einheitslook vieler klassischer Marken.

Die Rangr Bag kommt in zehn auffälligen Farbvarianten, darunter ein markantes Bright Camo-Design – ein Statement auf jedem Fairway. Sie ist das Herzstück einer neuen Kollektion, mit der Flushd Golf stilistisch revolutionieren will: modern, selbstbewusst, unkonventionell.

Begleitend zum Launch erscheinen weitere Produkte, die denselben Spirit verkörpern:

Flushd AquaZERO Waterproof Stand Bag – 100 % wasserdicht, technisch innovativ

Flushd All Weather Grip Glove – Trainingshandschuh mit perfektem Grip bei jedem Wetter

Flushd Double Canopy Umbrella – robuster Schirm mit sportlichem Design

Besonders auffällig: Das cleane Design mit modernen Farbakzenten, kombiniert mit cleveren Features wie einem integrierten Smartphone-Halter – perfekt für Golfer, die ihren Schwung direkt analysieren wollen. Flushd richtet sich an jene, die den Golfsport leben, aber ihn nicht zu verbissen sehen. Flushd Golf ist mehr als eine Marke – es ist eine Haltung. Ein junges, smartes Label, das beweist, dass Stil und Performance längst Hand in Hand gehen dürfen.