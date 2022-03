Mandarin Oriental Exclusive Homes startet in Europa

Die ersten Häuser der Mandarin Oriental Exclusive Homes befinden sich an beliebten Reisezielen in ganz Europa. Ob ein Herrenhaus im georgianischen Stil auf einem 600 Hektar großen Privatanwesen im Herzen der Cotswolds? Oder lieber eine idyllische Strandvilla in Südfrankreich oder auf den Balearen? Individueller geht es nicht! Darunter auch eine atemberaubende Villa auf einer eigenen Privatinsel. Exklusive Golfplätze sind immer in der Nähe!

Exklusive Ferienhäuser in ganz Europa

Zum Service gehört ein Team, welches von Mandarin Oriental sorgfältig geschult wurde. Darüber hinaus verfügt es über außergewöhnliche Ortskenntnisse und Einblicke in jedes Reiseziel, um ein wirklich exklusives Erlebnis zu bieten.

Jedes Haus wurde einer strengen Qualitäts- und Sicherheitsprüfung unterzogen, die Mandarin Oriental angemessen ist. Die Häuser wurden so ausgewählt, dass sie den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen entsprechen. Wobei zunächst Standorte ausgewählt wurden, die entweder absolute Privatsphäre, das perfekte Setting für einen aktiven Familienurlaub oder aber eine szenige Umgebung mit IN-Locations für einen Party-Urlaub bieten. Zum Beispiel Tagomago Private Island – nordöstlich von Ibiza. Ab 7 Nächte kostet die Insel mit Mandarin Oriental Exclusive Homes ca. 20.450 € pro Nacht.

„Wir freuen uns, die Marke Mandarin Oriental auf neue Projekte auszuweiten und unseren Fans auf der ganzen Welt neue Erlebnisse zu bieten. Diese handverlesenen luxuriösen Häuser passen wunderbar in unser Portfolio, und ihre Lage bietet unseren Gästen die Möglichkeit, einen Hotelaufenthalt mit einem Aufenthalt in einer Villa zu kombinieren und somit das Reiseziel auf unterschiedliche Weise zu erkunden – und das alles mit der Gewissheit der bekannten Mandarin Oriental – Qualität und Verlässlichkeit. Wir freuen uns darauf, mit StayOne zusammenzuarbeiten, um viele weitere großartige Häuser zu finden, die wir in unsere Kollektion aufnehmen können“, so James Riley, Group Chief Executive der Mandarin Oriental Hotel Group.