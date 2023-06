Golf ist zwar eine ruhige Sportart mit viel Stil. Einige mögen denken, Golf sei ausschließlich einer bestimmten Gesellschaftsklasse vorbehalten und schwierig zu erlernen. An letzterem kann man ausgezeichnet arbeiten und was würde sich besser eignen, als den Sommerurlaub mit ein paar entspannten Runden Golf zu verbringen? Das am besten noch an einem der beliebtesten Reiseziele der Deutschen, eben auf Mallorca.

Die besten Golfplätze finden

Wer sich für einen sommerlichen Urlaub mit Golfen auf Mallorca entschieden hat, steht wie jeder Amateurgolfer vor der Frage, welchen Golfplatz man spielt. Daheim ist immer die Regel, dass der beste Golfplatz derjenige ist, welcher am nächsten zum Wohnhaus ist. Tatsächlich gibt es auf der balearischen Insel insgesamt 23 Golfplätze, die sich in ihrer Größe und Lage unterscheiden. Neuzugänge wird es nicht mehr geben, da die Regierung wegen der Wasser-Knappheit auch auf Mallorca den Bau von weiteren Plätzen einen Riegel vorgeschoben hat.

Auf Exklusiv Golfen haben wir bereits einige der besten Golfplätze Mallorcas vorgestellt. Einige davon befinden sich sogar in der Nähe des Flughafens, dass man sogar am An- oder Abreisetag eine Runde Golf durchaus einplanen kann. Trotz der Golfplatzbaustopps gibt es zwei neue Golfplätze auf der Insel. Ein deutscher Unternehmer hat während der Pandemie zwei alte mallorquinische Golfclubs erworben. Aus Golf Poniente wurde T-Golf Calvia. Der Golfpark Pontiero heißt jetzt nach einer umfangreichen Renovierung T Golf Palma.

Nachdem man sich für einen Golfplatz entschieden hat oder gar mehrere, die nicht sonderlich weit voneinander entfernt liegen, hat man bereits eine grobe Ecke auf der Insel vor Augen. Im Westen der Insel gibt es mit insgesamt zwölf Golfplätzen definitiv mehr als im Rest der Insel.

Rechtzeitig die perfekte Unterkunft buchen

Im Idealfall sollte die Unterkunft für den Golf-Sommerurlaub in der Nähe jener Golfplätze sein, welche man spielen möchte. Hier stellt sich die Frage, wonach man sucht. Dies hängt natürlich auch davon ab, mit wem man reist. Ist es ein klassischer Familienurlaub oder der Kurztrip mit dem Freund? Grundsätzlich sollte man klären, welche Unterkunft für alle passt:

Erstklassiges Hotel

Einfaches Hotel

Ferienwohnung oder gar ein Ferienhaus

Rustikales Camping

Zur Hotelsuche eignet sich eine entsprechende Vergleichsseite mit den besten Hotelangeboten, auf welcher man innerhalb eines bestimmten Umkreises Zimmer buchen kann. Wenn man doch lieber etwas autarker den Golf-Urlaub verbringen möchte, bieten sich Ferienwohnungen an. AirBnB wäre der Klassiker für eine Ferienwohnung auf Mallorca. Unter Männergruppen werden rustikalere Alternativen wie ein Campingplatz immer beliebter, welche man zum Beispiel über Allcamps finden kann.

Finetuning für den sommerlichen Golfurlaub auf Mallorca

Am Ende fehlt nur noch das Flugticket und eine gute Reiseversicherung. Mit welcher Reiseversicherung man im Fall der Fälle am besten gewappnet ist, verraten schnell die Erfahrungsberichte anderer Golf-Urlauber und Reisender. Reiseversicherungen sind in der Regel nur teilweise im Ticket enthalten, sodass Probleme während des Urlaubs oder gar hinsichtlich des Hotels nicht gedeckt wären, wie zum Beispiel eine Reisekrankenversicherung oder der vorzeitige Abbruch des rosig geplanten Urlaubs aufgrund von Krankheit oder eines Unfalls. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.