Eagles Präsidenten Golf Cup: Ohne Obama, aber mit Gabalier

Gibt es einen Preis für jemanden, der so viel für den Golfsport macht? Das Bundesverdienstkreuz hat Frank Fleschenberg längst bekommen, weil er jedes Jahr Millionen sammelt – für all die, welche ’nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen‘, wie er selbst sagt.

Da der enge Circle der Eagles erst letztes Jahr eine Audienz bei US-Ex-Präsident Barack Obama hatten, munkelte man, dass der leidenschaftliche Amateurgolfer heuer mit von der Präsidenten Cup Party wäre. Immerhin ist seine Halbschwester Auma Obama viel bei den Eagles Events dabei. Doch Obama sagte nicht zu. Die Liste der Promis war trotzdem lang.

Zum Beispiel kam Schauspieler Til Schweiger, der gerade bei Dreharbeiten für den Film „Gott, Du kannst ein Arsch sein“ (nach dem Buch von Frank Pape) in der Oberpfalz war und ganz aktuell es unter die Liste der Top 1000 reichsten Deutschen geschafft hat. Er kam auf einen Abstecher nach Bad Griesbach und durfte einen Scheck über 20.000 Euro für seine Til Schweiger Foundation entgegennehmen. „Es ist toll, was die EAGLES machen, danke Fleschi!“. Die Til Schweiger Foundation setzt sich dort ein, wo benachteiligte Kinder und Jugendliche jeglicher Herkunft Hilfe benötigen. Ziel ist die Verbesserung ihrer Chancen und ihre Teilhabe an Bildung und sozialer Integration in unserem Land.

Eagles Spenden-Schecks an Sixt, Kaiser und Neuer