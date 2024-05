Der neue Golf Dresscode für IHN

Mit einer limitierten, exklusiven Golfkollektion flairt MR PORTER gemeinsam mit GFORE die Golfmode für IHN auf. Der Dresscode für Golfer bekommt definitiv einen neuen Schwung – ohne die Etikette in manchen Clubs durcheinander zu bringen! Damit ist diese Kollektion, welche erst einmal mit 12 Teilen startet, alterlos bzw. so manchen macht sie jünger!

Limitierte Golfkollektion für IHN

Mr Porter hatte in der Vergangenheit das ein oder andere Mode-It-Piece für Golfer lanciert. Daher stellen sie parallel zur Kollektion auch eine eigene golfinspirierte Reihe von Ready-to-Wear und Schuhwerk vor. Ideal für diejenigen, die eine Alternative zu hochfunktionaler technischer Kleidung suchen. Oder für Golfer, die sich von dem Stil auf und neben dem Golfplatz inspirieren lassen.

Die 19-teilige Kollektion umfasst Blouson-Jacken in Wildleder und Mikrokarierter Seersucker-Optik und passende Seersucker-Hosen, auffällige Streifenprint-Poloshirts mit langen und kurzen Ärmeln sowie Jacquard und strukturierte Poloshirts mit offenem Kragen. Eine Strickweste und eine Strickjacke mit einem bestickten Varsity-Stil „P“-Emblem und zwei Paar der beliebten Derbys von Mr P., die als technische Golfschuhe neu interpretiert wurden.

G/Fore x Mr.P

Die Zusammenarbeit mit der US-Marke aus L.A. umfasst sieben besondere Kleidungsstücke. Darunter zwei Baumwoll-Poloshirts in Stein- und Blaufarben oder das Golfbag – alle versehen mit dem Mr P. x G/FORE Logo-Patch! Ein Paar Stretch-Twill-Hosen und Shorts in Stein sowie Bundfaltenhosen in Schwarz bieten Komfort und Beweglichkeit, die geeignet sind, um on und off the course getragen zu werden.

Die Kollektion beinhaltet auch zwei bestehende G/FORE-Golfschuhsilhouetten: den Gallivanter, erhältlich in glattem Marineleder mit dem Mr P. Logo auf der Unterseite des Schuhs, das praktischerweise beim Durchschwung eines Golfschlages sichtbar ist. Und den Gallivan2r, erhältlich in Weiß mit einem marine- und himmelblauen Abschluss. Beide Schuhe sind vollständig wasserdicht und atmungsaktiv, um optimalen Komfort während des Spiels zu gewährleisten.

Die Accessoires-Kollektion wird abgerundet durch die Daytona-Golftasche in Marine mit Mr P. Stickerei auf der vorderen Tasche und den Reißverschlüssen. Der Baumwollhäkelhut und ein Handschuh aus Cabretta-Leder sind Statement-Pieces!! Neben Golf hat MR PORTER auch Outfits für IHN für alle anderen Sportarten :-)