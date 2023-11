Die besten Golfhotels in Deutschland sind …

In Deutschland gibt es mehr als 11.000 Hotels, 8.000 davon sind mit Sternen klassifiziert. Aber wer sind die absoluten Spitzen-Adressen? Eine Antwort darauf liefert die Rangliste „Die 101 besten Hotels Deutschlands“ von Hotelexperte Carsten Rath, welche bereits zum vierten Mal die Hotel-Champions-League Deutschlands wählt. Zum ersten Mal wurden speziell Golfresorts unter die Lupe genommen. Das beste Hotel am Golfplatz ist der Öschberghof. Alexander Hengst kam von Donaueschingen ins beschauliche Kreuth am Tegernsee.

Sieben deutsche Golfresorts schafften es in die Hotel-Champions-League

Platz 1 Der Öschberghof in Donaueschingen

Seit 2018 mit insgesamt 45 Golflöcher und durch die Renovierung und Erweiterung des Luxushotels mit 5.000qm-großen Spa war es logisch, dass ‚Der Öschberghof‚ hier das Rennen machte. Auf Platz 2 schaffte es das Budersand Hotel auf Sylt, welches über einen Linkscourse verfügt.

Auf Platz 3 kam das Resort ‚Das Achental‘ in Grassau, Nähe Chiemsee, welches der Unternehmerfamilie Dieter Müller von Motel One gehört. Erst 2021 sorgten sie für Gourmet-Schlagzeilen, holten sie sich einen Münchner Sternekoch.

Das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe in Zweiflingen (ca. 2,5 Autostd. von München hinter Stuttgart)) erfüllt einige Superlativen, welche Golfern gefallen. Angefangen bei der prämierten Sterneküche, einen mit 4.400 qm megagroßen Spa- und Wellnessbereich bis zum 27-Loch-Golfplatz Heilbronn – nur 400 Meter vom Hotel entfernt. Alles untermalt mit Kunstwerken aus der Sammlung der Eigentümerfamilie Würth. Vom Ranking her ist hier unserer Meinung noch viel ‚Luft nach oben‘! Warum es auf Platz 4 kam wird im Guide ‚101 Besten Hotels‘ nicht wirklich erklärt.

Platz 5: Strandhotel Dünenmeer in Dierhagen (waren wir leider noch nie)

Auf Platz 6 schaffte es ein Golfresort im Bundesland Thüringen. Das Spa & Golf Resort Weimarer Land in Blankenhain hatten wir beim Opening spielen dürfen. Unser Fazit! April 2012 feierte man Eröffnung der 36-Loch-Golfanlage in der Mitte Deutschlands mit einem wunderschönen Clubhaus, welches man unprätentiös und ganz einfach ‚GolfHütte‘ nannte. Zwei Jahre später folgte das Hotel.

Auf Platz No. 7 kam Schloss Fleesensee, gerade einmal zwei Autostunden von Hamburg oder eineinhalb Autostunden von Berlin entfernt. Wir selbst haben im Golfresort Fleesensee noch nie aufgeteet, was wir vielleicht jetzt mal ändern sollten!

