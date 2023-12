Abschlag mit Aussicht: Golfurlaub in Südtirol

Schneebedeckte Gipfel, zerklüftete Felsformationen, Seen, so klar, als bestünden sie aus flüssigem, blau schimmerndem Glas, Burgruinen, Wasserfälle, sanfte Almen mit friedlich grasenden Kühen und malerische Dörfer und kleine Kirchen – die Landschaft Südtirols ist vielseitig und eindrucksvoll. Fehlt eigentlich nur der passende Golfplatz, von dem aus man zwischen jedem Abschlag diese Traumkulisse bewundern kann. Tatsächlich ist Südtirol die perfekte Destination für einen erinnerungswürdigen Golfurlaub. ie man das Beste aus diesem Urlaub herausholt.

Golf hat eine lange Tradition in Südtirol

Der Südtiroler Golfplatz Carezza in den Dolomiten liegt auf 1.680 m Höhe und wird von den Einheimischen als ‚Mountain Beast‘ bezeichnet, was natürlich doppeldeutig ist. So schaut man von allen neun Löchern auf den weltbekannte Rosengarten. Auf dem 9-Loch-Golfplatz teete der englische und österreichische Adel bereits zur Jahrhundertwende auf. Fast 400 Höhenmeter Unterschied gibt es hier auf den nur neun Löchern. Im Golfclub Carezza wird auch der Alpine-Ironman ausgetragen! Ein Golfturnier über 54 Loch.

Eines der schönsten Golfhotels in Südtirol zu finden, ist nicht besonders schwer. Gastfreundlichkeit und guter Service werden in der Region großgeschrieben. Wichtig ist, auf die genauen Gegebenheiten des zum Hotel gehörigen Golfplatzes zu achten. Jeder Golfer kennt sein eigenes Spiel am besten und weiß, welcher Platz weder zu schwierig noch zu einfach ist. Genauere Auskünfte zur Beschaffenheit der zugehörigen Golfplätze und der entsprechenden Angebote geben die Hotels immer gern. Wer Glück hat, findet sogar einen Concierge, der selbst Golf spielt. Dann bekommt jedenfalls Auskünfte aus erster Hand.

Für Golfanfänger bieten viele Golfhotels Schnupperkurse an. Es kann zudem sinnvoll sein, Leute zu fragen, die bereits in der Gegend golfen waren.

Den Golfball über einen rauschenden Bach ins Ziel schlagen? Die Golfplätze Südtirols zeichnen sich durch spannende Details aus und binden nicht selten die naturgegebenen Besonderheiten der Umgebung ein.

Manch einer bevorzugt ein Hotel, das direkt an einem Golfplatz liegt, sodass man immer von einer wunderschönen Golflandschaft umgeben ist und gleich nach dem Frühstück auf den ersten Abschlag gehen kann. Andere legen den Schwerpunkt auf andere Annehmlichkeiten und schätzen es, zu den Golfplätzen, auf denen gespielt werden soll, gefahren zu werden oder einen Transfer in Anspruch nehmen zu können.

Es lohnt sich, vor der Buchung herauszufinden, ob die anvisierte Unterkunft alles bietet, was man braucht, um auf der einen Seite ausreichend Zeit mit Golfspielen verbringen zu können und auf der anderen Seite noch viel Zeit für Spa oder Umgebung zu haben.

Abschlag mit Aussicht

Südtirol – natürlich viel mehr als Golfen

Den meisten ist Südtirol weniger als Destination für passionierte Golfspieler und vielmehr als beliebtes Ziel für Wanderer und Wintersportler ein Begriff. Tatsächlich lädt die Berglandschaft dazu ein, ihren Anblick nicht nur beim Golfspielen zu genießen, sondern sie hautnah zu erleben. Ein Golfurlaub in Südtirol ist eine hervorragende Gelegenheit, um weitere spannende Aktivitäten zu erleben. Direkt nach dem Golfen kann man zum Beispiel auf den Berg.

Die Dolomiten beherbergen einige der schönsten Wanderrouten der Welt. Nach einem morgendlichen Golfspiel kann man zu einer Wandertour entlang von einem der alten Pfade aufbrechen, die sich um die schroffen Gipfel der Drei Zinnen winden. Es geht durch saftig grüne Wälder, über Almwiesen und vorbei an plätschernden Bächen und glasklaren Seen. Von der leichten Wanderung bis hin zur Tour für erfahrene Wanderer gibt es in den Dolomiten Wanderwege für unterschiedliche Schwierigkeitslevel.

Ein beliebter Weg in den Dolomiten für Wanderer jeden Niveaus ist der 10 Kilometer lange Rundweg vom Rifugio Auronzo. Hier befindet sich auch der Aussichtspunkt Cadini di Misurina, der einen der eindrucksvollsten Ausblicke in die Bergwelt bietet.

Attraktionen in den Dolomiten

Auch auf Fahrradtouren durch die Täler der Südtiroler Bergwelt lässt sich die Region erkunden. Entspannung findet man beim Baden in einem der zahlreichen Seen. Abenteuerlustige können sich im Klettern, Rafting oder Paragliding versuchen, während Kulturliebhaber die faszinierende Geschichte und Architektur der mittelalterlichen Städte und Städtchen erkunden können. In der Dolomiten-Region gibt es zahlreiche Attraktionen und Höhepunkte. Besonders erwähnenswert sind:

Die Seiser Alm: Die Seiser Alm ist die größte Hochalm in Europa. Weite, grüne Wiesen, umgeben von einer eindrucksvollen Bergkulisse – die Seiser Alm ist immer einen Besuch wert.

Ca. elft Kilometer von der Seiser Alm entfernt liegt der Golf Club St. Vigil Seis. Dieser Golfplatz liegt am Fuße des Schlern-Massivs und bietet eine spektakuläre Aussicht auf die umliegenden Dolomiten. Die 18-Loch-Anlage sollte man unbedingt gespielt haben.

Der Pragser Wildsee: Der smaragdgrüne Bergsee liegt eingefasst von rauen Gipfeln. Hier kann man wunderbar Wandern, Bootsfahren und wunderschöne Erinnerungsfotos machen.

Ca. 30 Kilometer vom Pragser Wildsee liegt der 9-Loch-Golfplatz Golf Club Pustertal. Der Golfplatz bietet eine atemberaubende Kulisse mit Blick auf die Dolomiten und ist von verschiedenen Orten in der Region gut erreichbar.

Naturpark Schlern-Rosengarten: Sagenhaft schön ist auch der Naturpark Rosengarten. Der Schlern ist mit seiner charakteristischen Form als ein Wahrzeichen Südtirols bekannt. Bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang leuchten die Gipfel des Rosengartens strahlend rot.

In direkter Nachbarschaft liegt der 9-Loch-Golfplatz Carezza, welcher auch als ‚The Mountain Beast‘ bekannt ist und unter Südtirolern als Golfclub Karersee bekannt ist. Der Grund: Er liegt in der Nähe des Karersees in den Dolomiten in Südtirol.

Das Höhlensteintal: Nicht nur die Gipfel der Dolomiten sind sehenswert. Auch die zauberhaften Täler wollen besichtigt werden. Besonders schön ist das Höhlensteintal mit seinen zwei Seen. Von hier aus gelangt man zudem sehr gut nach Cortina d’Ampezzo, die Stadt, die auch als Königin der Dolomiten bekannt ist.

In unmittelbarer Nähe des Höhlensteintals gibt es mehrere Golfplätze, die man erkunden können. Einer der bekanntesten Golfplätze in der Region ist der Golfclub Dolomiti. Die 18-Loch-Anlage liegt auf einer Höhe von etwa 1.000 Metern und bietet beeindruckende Berg-Blicke, ist die Anlage komplett von den Bergen umgeben. Nur noch der 9-Loch-Golfplatz Alta Badia, ein paar Kilometer hinter Cortina d’Ampezzo, ist noch beeindrickender.

Wellness inklusive

Südtirol hat nicht nur landschaftlich viel zu bieten. Es ist darüber hinaus eine Region, die für ihr großes Angebot an Spas und Michelin-Stern-Gastronomie bekannt ist. Wer das beeindruckende UNESCO-Berggebiet besuchen möchte, kombiniert seinen Golfurlaub am besten mit dem Besuch von Wellness-Einrichtungen und dem Genuss von hochwertigem Essen am Ende eines aktiven Tages.

Die Südtiroler Küche zeichnet sich durch Kreativität, Qualität der Zutaten und die Verwendung lokaler Produkte aus. Almkäse, Speck, frische Kräuter und Weine der Region wandern auf den Tisch. Vielseitig wird die Südtiroler Küche durch die Mischung aus alpinen, mediterranen und mitteleuropäischen Einflüssen. Traditionelle Elemente werden mit modernen kulinarischen Variationen verbunden. Bewährte Rezepte werden mit innovativen Aromen verfeinert, um eine zeitgemäße Interpretation der regionalen Küche zu bieten.