Das Golf Evangelium – Die frohe Botschaft eines frohen Spiels

Irgendwie kommt dieses Buch zur rechten Zeit! Nicht, weil wir uns kurz vor Weihnachten befinden und es ein tolles Weihnachtsgeschenk in unseren Augen ist. Es ist das fünfte Buch vom Schweizer Journalisten Kurt W. Zimmermann und ganz anders als seine anderen vier Golfbücher! Denn hier geht es nicht darum, um Golf besser zu spielen. Aber vielleicht tut man das auch, wenn man das Buch gelesen hat! Wie die echten historischen Evangelien ist es eine lockere Sammlung von Anektoden, Beobachtungen und Apercus – hier ein Best of von Geschichten ums Fairway, Klubhaus und Green.

Für Hobby-Golfsoziologen ein MUSS

Golf spielt man nur selten allein. Man wird an betriebsamen Wochenenden mit Abschlagzeiten oder bei Turnieren wild mit seinen Mit-Golfer:innen zusammen gemischt. Bestsellerautor und (nach eigenem Bekenntnis) »Allerweltsgolfer« Kurt W. Zimmermann hat diese Gelegenheiten zu umfangreichen soziologischen Studien der speziellen Spezie »Golfer« genutzt. Als Amateurgolfer taucht er tief in das Seelenleben der golfenden Spezies ein und deckt die ungeschriebenen Regeln der Golf-Etikette auf.

Im »Golf Evangelium« fasst er seine Erkenntnisse selbstironisch und mit viel Witz zum ersten wahren Golf-Knigge zusammen. Ein Wegweiser durch die Fettnäpfchen auf dem Golfplatz – völlig ungeeignet für die Verbesserung des Handicaps, aber ein optimales Training für die Lachmuskeln. Mit Illustrationen von Helme Heinle. (19,90 €, Copress-Verlag).

Wer wegen des Titels ‚Golf Evangelium‘ auch ein paar passende Bibelsprüche vermutet, wird nicht enttäuscht. So zitiert er zum Beispiel den ersten großen Schriftpropheten der hebräischen Bibel 200 v.Chr.. Jesaia sagte, ‚Spiele, so gut wie Du kannst.‘

Zimmermann geht aber auch auf die Lehren von C.G. Jung ein und widmet ein ganzes Kapitel dem Seelenleben von Golfern.

Wenn es dann doch ein technisches Buch sein soll:

Golfstars wie Tiger Woods nutzen den ’15. Schläger‘,um negative Gedanken, Zweifel und Ängste auszublenden. Das Buch ‚Der 15. Schläger‘ von Autor Bob Rotella erscheint gerade als Neuerscheinung in der 6.ten Auflage!