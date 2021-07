Bayerische Philharmonie: Klassik-Konzert auf dem Golfplatz

Natürlich ist es der Leidenschaft von Intendant Mark Mast gezollt, dass es dieses Turnier seit fünf Jahren gibt. Selbst teet er am Turniertag allerdings nicht auf, ist der Orga-Streß zu groß. Als Amateurgolfer war es die Idee des Intendanten, Golf nicht nur mit einem Klassik-Konzert zu verbinden, sondern auch tagsüber an ausgewählten Löchern mit Musik das Golfspiel zu bereichern. Zum fünften Mal fand am Samstag (17. Juli 2021) das Benefiz-Golfturnier »Golf meets Klassik« zugunsten der Bayerischen Philharmonie in Zusammenarbeit mit dem Golfclub Starnberg statt. Der Termin für 2022: 30. Juli 2022!

Über 120 Golfer trotzten dem fast andauernden Nieselregen während InstrumentalistInnen sowie ChorsängerInnen der Bayerischen Philharmonie auf der gesamten Golfrunde zu ungeahnten Ballschlägen animierten, erheiterten und beflügelten.

Das ‚Golf meets Klassik‘ Highlight ist immer das Picknick-Konzert!

Hier kamen auch Nicht-Golfer auf die Driving-Range, wenn nicht zu sagen, ganze Familien. Beim Picknick-Konzert boten das Violinduo »The Twiolins« und das Klaviertrio der Bayerischen Philharmonie ein musikalisches Szenario der Extraklasse. Werke von Händel, Beethoven, Vivaldi und Queen, launig moderiert von Mark Mast.

Zum Konzept erwirbt man vor Ort Picknick-Körbe sowie Getränke und durch eine Tombola, welche ganztägig stattfindet, wird für den gemeinnützigen Zweck der Bayerischen Philharmonie gesagt.

Das Angebot der Bayerischen Philharmonie ist sehr vielfältig: Vom musikpädagogischen Engagement bis zur professionellen Produktion, vom Kammerensemble bis zum großen Symphonieorchester, vom Auftritt in München bis zur internationalen Konzertreise, von der künstlerischen Vision bis zur Zusammenarbeit mit etablierten Kulturinstitutionen.

