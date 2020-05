Die edlen Golf-Caddys von JuCad handmade in Germany sind längst weltbekannt. Doch das Limburger Familienunternehmen wurde auch zu einem der größten Anbieter von Golfbags. Die Nachfrage steigt, was Funktion und Komfort, aber auch Design und Farbe betrifft. Nach dem Motto: Jeder findet „sein“ Bag, welches allen persönlichen Ansprüchen gerecht wird. Wer sein Golf-Bag noch individueller wünscht, kann dieses mit dem eigenen Namen personalisieren!

Ob leicht und wasserdicht, sportlich-funktionell, modisch-stylish oder federleicht-reisefreundlich – Golfbags müssen viele von unseren Wünschen erfüllen. Das deutsche Unternehmen JuCad hat dabei die Konkurrenz überholt, denn kein anderes Unternehmen bietet so eine große Auswahl an Golfbags. Auch auf neue Trends geht man immer wieder ein. In Sachen Golfbags wasserdicht will man zum unbequemen Verhüterli gar nicht mehr greifen, denn 33 dieser Hightech-Taschen hat da sUnternehmen im Programm.

Golfbags leicht und wasserdicht

Das sportliche JuCad Bag Aquastop gibt es in 18 Farben und Designs, mit elf Außentaschen, extra Akku-Fach für den JuCad Powerpack und wasserdichten Nylon-Reißverschlüssen. Nur 2,4 kg und mit 14-facher Schlägereinteilung!

Als JuCad Bag Manager Dry auch mit Organizer für die einzelnen Schläger erhältlich. Klappern gibt’s’ nicht mehr… Das nur 2,5 kg leichte, elegante JuCad BagSilence Dry überzeugt mit 100% wasserdichtem Nylon-Gewebe und hochwertigen YKK-Reißverschlüssen in dunkelblau, pink, rot oder titanium. Das 2 in 1 JuCad Bag Waterproof in fünf Varianten ist als Cart-Bag und dank des praktischen Klappmechanismus auch als Tragebag ein Alleskönner. Großes Kühlfach, geräumige Außentaschen, nur 2,4 kg!

Golfbags sportlich und funktionell

Die Modelle Professional (mit Profi-Schlägereinteilung), Manager (mit Einzelschäften für jeden Schläger), Sportlight (nur 2,4kg!), Spirit (mit praktischem Klick-System) und Junior sind auch für Turnierspieler bestens geeignet.

Golfbags modisch und stylish

Modisch & stylish: Ein echter Eye-Catcher mit Emotion ist das JuCad Bag Luxury mit exklusiven, holografischen Spiegeloptik-Designs und Stickereien – es bringt „Extravaganz“ auf die Fairways. In schwarz, weiß und blau ein echter Eyecatcher! Ebenso das elegante JuCad Bag Sydney, JuCad Bag Function Plus und JuCad Bag Style in 9 Farbvariantem, u.a. im Zebra-Look.

Golfbags federleicht und reisefreundlich

Federleicht & reisefreundlich: Das JuCad Bag Superlight eignet sich für Reisen, wiegt nur 1,3 Kg. Sogar noch leichter: das Trainingsbag Sunday glänzt als 5 Inch-Tragebag mit einem Federgewicht von nur 0,9 kg! Perfekt für die Driving Range, Reisen oder die rasche Runde.

Wer sein Golf-Bag noch individueller wünscht, kann dieses bei JuCad sogar mit dem eigenen Namen oder einem Slogan oder Familienwappen bestellen! Weitere Bags in vielen Farbvarianten auf der Firmen-Website!