Was in jeder Bedienungsanleitung steht, aber scheinbar jeder überliest, haben wir zum Anlass genommen, die Thematik in einem Video neu aufzurollen. In acht von zehn bayerischen Golfclubs konnten wir nämlich beobachten, wie alle ihren Elektrocaddy einfach falsch putzen. Kritiker könnten jetzt sagen, dass das egal ist, weil ein Caddy sowieso ‚unverwüstlich‘ ist. Stimmt natürlich, aber wenn man diese Fehler vermeidet, hält er ganz sicher ein Leben lang!

Regel Nr. 1: Keinen Hochdruckreiniger verwenden! Wasser kommt einfach überall hin und kann die empfindliche Elektronik stören. Wer mal einen Wasserschaden hatte, weiß ganz genau, was wir damit meinen. Die Schäden durch ‚kriechendes Wasser‘, wie es im Fachjargon heißt, können beim Cart vielfältig sein. Angefangen bei Störugnen der Elektronik bis zu Rost im Inneren. Nur die Räder darf man ins Wasser eintauchen. Mit Luft trocknen heikle Stellen schneller.

Für den Cart gibt es das spezielle Pflegeset von JuCad. Der Aktivschaum sollte ein paar Sekunden einwirken, damit sich der Dreck löst. Mit dem Fluid versiegelt man seinen Caddy im Handumdrehen. Der Clou: Im Pflegeset befindet sich ein spezieller Achsenschutz. Wenn der Inlay-Stoff das Fluid aufsaugt, hat man immer blitzblanke Kontakte.

Mal abgesehen, dass quasi der Erste Hilfe Kasten ein perfektes Geschenk für Putzmuffel ist, heißt es ab sofort: ‚Wer seinen Caddy liebt, putzt ihn richtig!‘ Blitzeblank muss man sich dann auch keine Sorgen um einen schmutzigen Kofferraum oder diesen typischen Grasgeruch machen, welcher auch durch ungeputzte Golfschuhe sehr gern entsteht.