Mittlerweile ist der Turnierbetrieb auf Golfanlagen überwiegend wieder gestattet. Ab dem 6. Juni 2020 gehen dann auch die bundesweiten Golf-Wettspiele zugunsten der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe in die nächste Runde. Tausende Golfer*innen werden sich bis Mitte August an zahlreichen Benefiz-Golfturnieren beteiligen. Am 3. Oktober 2020 werden dann beim Bundesfinale im Golfclub Hannover e.V. die Bundessieger ermittelt. Alle interessierten Golfclubs sind eingeladen sich zu Europas größter Benefiz-Golfturnierserie anzumelden.

Im vergangenen Jahr beteiligten sich rund 7.500 Golfer*innen an den Benefiz-Turnieren und erspielten eine Spendensumme von 290.000 Euro. Neben den zahlreichen Zuwendungen der Teilnehmer*innen spendeten die Golfclubs bei den Vorrundenturnieren beispielsweise Startgelder, Greenfee und Tombolaerlöse für den guten Zweck.

Die Deutsche Krebshilfe und ihre Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe sind bei ihrer Arbeit auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Denn ihre sämtlichen Aktivitäten zur stetigen Verbesserung der Versorgung krebskranker Menschen werden ausschließlich durch Spenden und andere freiwillige Zuwendungen finanziert.

Informationen zu den bundesweiten Golf-Wettspielen, zu den Projekten der Deutschen Krebshilfe und zum Thema Krebs erhält man unter der Telefonnummer +49 228 729900 oder auf der Stiftungswebsite!

Alle interessierten Golfclubs können sich unter der Telefonnummer +49 228 72990281 oder per E-Mail an golf@krebshilfe.de für die Teilnahme an der Benefiz-Golfturnierserie anmelden.

Gemeinsam helfen. Gemeinsam Golfen.

Die Deutsche Krebshilfe wurde am 25. September 1974 von Dr. Mildred Scheel gegründet. Ziel der gemeinnützigen Organisation ist es, die Krebskrankheiten in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen. Nach dem Motto „Helfen. Forschen. Informieren.“ fördert die Deutsche Krebshilfe Projekte zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung, einschließlich der Krebs-Selbsthilfe. Die Deutsche Krebshilfe ist der wichtigste private Geldgeber auf dem Gebiet der Krebsforschung in Deutschland.