Autokonzerne verpassen Autos gern ein neues Facelift, damit man erkennt, dass wieder neue Technik im PS-Boliden steckt. Bei den JuCad-Modellen 2.0 sind die neuen Technikpakete unsichtbar! Wir sind deshalb nach Limburg in die Heimat der Luxuscaddys gefahren, um die vier neuen Technikfeatures unter die Lupe zu nehmen!

Weltweit gibt es diesen Showroom kein zweites Mal. Die gesamte Produktpalette von JuCad ist hier vertreten. Vier Modelle gibt es bereits mit der neuen Technik 2.0, welche durch eine andere Elektronik viel Innovatives möglich machen. Frau Schneider von JuCad hat uns durch den Showroom geführt.

Im Video erklären wir, was die neuen Brushless Motoren so einzigartig macht und was diese neue Technik noch mehr ermöglicht. ‚Vorsprung durch Technik‘ ist zwar der Werbeslogan eines Autokonzerns, welcher auch bei den Golfcaddies wie die Faust aufs Auge passt.

Doch wenn man wenig Platz im Auto hat – welcher Caddy hat eigentlich das kleinste Packmaß?

Bei den Titan-Caddys kann man viel Individualisieren. Räderfarbe, Scorekartenhalter, Golfbag oder Regenschirm. Größere Designvielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten hat man bei den klassischen Carbon-Caddys. Im Showroom sind immer viele, auch verrückte Designs zu entdecken. Ich habe meinen Lieblingscaddy mit passendem Golfbag jedenfalls schnell gefunden.



BMW International Open JuCad Stand

Traditionell hat JuCad auch wieder einen Stand während des European Tour Events in München. Da man die neue Technik auf den ersten Blick nicht sieht, kann man sie auf den Gelände des Golfclubs Eichenried live erleben!