JuCad Ghost Titan: Live auf den Golftagen erleben!

Wieder ein neues Elektrotrolley Modell aus dem Hause JuCad! Premiere feierte der neue Caddy bereits auf der CMT in Stuttgart und auf den Golftagen in Hamburg. Diese Woche ist Showtime in München. Noch bevor die Golfsaison in Deutschland beginnt, kann man den neuen Caddy auf der Messe München beschnuppern!

Vor Beginn der neuen Golfsaison wurde die JuCad-Innovation schon zweimal ausgezeichnet. Mit dem German Design Award 2018 und dem iF DESIGN AWARD 2018. Der German Design Award zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und genießt weit über die Fachkreise hinaus hohes Ansehen. Der iF DESIGN AWARD wird einmal im Jahr von der weltweit ältesten unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design GmbH in Hannover, vergeben.

Top 7 Eigenschaften des JuCad Ghost

Lässt sich sekundenschnell zu einem extra flachen Packmaß von 67 x 60 x 13 cm zusammenklappen und passt damit in jeden Kofferraum!

Die Fixierung der höhenverstellbaren Griffstange erfolgt nunmehr mit einem praktischen Flügelgriff – ohne großen Kraftaufwand!

Durch neueste Steuerungs- und Antriebstechnik sind die zwei ‚Brushless‘-Motoren superleise und damit bewegt sich der Elektrocaddy fast lautlos über die Fairways

Der neue, stabile T-Griff zur beidhändigen Führung bietet dabei auch in unebenen Gelände sicheren Halt

Der neue Magnetstecker am Ladegerät, am Powerpack und am Caddy ist super einfach und schnell ‚connected', da alles sich magnetisch anzieht!

Zusätzlich zum elektronischen Bremssystem sorgt eine elektronische Parkbremse auf extrem abfallenden Hängen für einen festen und sicheren Stand des Caddys.

Ein noch kleineres Lithium-Hochleistungsakku mit Magnetstecker für bis zu 45 Loch – und mit Energie-Rückgewinnung! Optional mit übersichtlicher Fernsteuerung erhältlich.

Nicht zu vergessen, die vielen bewährten Details, die man automatisch mitbekommt, wenn man einen Caddy kauft. Ein leichtes Ziehen und Schieben des Caddys ist auch ohne Akku möglich! Keine sichtbaren Kabel, Akkus und Motoren, extrem stabile Leichtlaufräder, die Räder mit Luftpolsterfederung sind wechselbar und in verschiedenen Felgen- und Reifenfarben erhältlich – ohne Aufpreis!

JuCad Ghost Preis und mehr Details hier!

Wer keine Zeit für die Golftage München findet (23.-25.2. 2018 parallel zur free@ Messe München) kann JuCad bei der Rheingolf in Düsseldorf (2.-4.3. 2018) besuchen. Bei den großen Profi-Turnieren wie den BMW International Open in Köln oder den Porsche European Open in Hamburg ist JuCad 2018 als offizieller Co-Partner des Deutschen Golfverbandes dabei.