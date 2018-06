Letzte BMW Profiturnier in Pulheim: Sieg an Engländer Wallace, Kaymer Top 3

BMW International Open 2018: Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat den Sieg beim letzten European-Tour-Turnier in Pulheim bei Köln knapp verpasst. Der 33-Jährige aus Mettmann kam am Sonntag nach einer 68er-Runde mit insgesamt 279 Schlägen ins Clubhaus auf dem Gut Lärchenhof und beendete die mit zwei Millionen Euro dotierte BMW International Open auf dem geteilten zweiten Rang.

Der Sieg ging an den Engländer Matt Wallace, der am Schlusstag auf dem Par-72-Kurs eine 65er-Runde spielte und insgesamt einen Schlag weniger als der zweimalige Majorsieger Kaymer benötigte. Der Düsseldorfer Maximilian Kieffer, welcher ins Finale wie Kaymer als geteilter Erster ging, beendete das Turnier auf dem geteilten zwölften Platz.

Für den 28 Jahre alten Wallace ist es der erst dritte Sieg auf der European Tour und der bislang größte seiner Karriere, der ihm ein Preisgeld von 333.330 Euro einbrachte. Zuvor hatte die Nummer 91 der Weltrangliste in diesem Jahr die Indian Open sowie 2017 die Portugal Open gewonnen. Am Sonntag machte er mit fünf Birdies auf den zweiten neun Löchern die entscheidenden Schritte nach vorn.

„Ich kann es fast nicht glauben, aber die Trophäe ist echt schwer, das kann also kein Traum sein“, sagte Wallace, der gleich bei seiner Premiere die BMW International Open gewann.

Kaymer, der zusammen mit Kieffer und vier weiteren Spielern als Führender in die Schlussrunde gegangen war, hatte lange Zeit zumindest ein Stechen mit Wallace in Reichweite, bis ihm auf dem 17. Loch nach einem missglückten Annäherungsschlag sein zweites Bogey des Tages unterlief und damit der Rückstand wieder auf zwei Schläge anwuchs. Das Birdie auf dem 18. Grün brachte ihm so nur noch den geteilten zweiten Platz. Die beiden deutschen Lokalmatadore wurden am letzten Loch wie schon in den Tagen zuvor von den Zuschauern begeistert gefeiert.

Kaymer und Kieffer mit Siegchance

„Das war ein Blackout zur falschen Zeit, das passiert ab und an im Sport. Für mich ist das natürlich ein bisschen bitter, weil es ausgerechnet hier in Deutschland passiert ist. Aber ich nehme auch viel Positives aus der Woche mit. Ich habe sehr gut gespielt, viele gute Putts gemacht und auch mental überzeugt“, sagte Kaymer. „Wir hatten alle ein super-schönes Wochenende. Es hat mega-viel Spaß gemacht, hier am Samstag und Sonntag zu spielen.“

Kieffer, der vor der Schlussrunde noch mit an der Spitze gelegen hatte, erwischte einen denkbar schlechten Auftakt mit einem Doppel-Bogey an Loch 1 und einem weiteren Bogey an Loch 3. „Das war natürlich ein fataler Start und hat den Rhythmus ein wenig kaputt gemacht. Ich wollte einfach perfekt spielen“, sagte Kieffer. „Mit Martin zu spielen, war wirklich cool und hat viel Spaß gemacht. Wir hatten beide einen super Support von den Zuschauern, auch nach schlechten Schlägen.“

Sören Kjeldsen, mit welchen wir das ProAm gespielt und als Team gewonnen hatten, kam auf den geteilten Platz 7! Herzlichen Glückwunsch!