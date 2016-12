Klimaverschiebung hin oder her, aber in den Wintermonaten Januar/Februar kann man einfach nicht golfen. Was macht also eins der führenden Golfresorts in Österreich? Das Dolomitengolf Resort verpflichtet Gaggenau Markenbotschafter Dieter Müller zu einem exklusiven Kochkurs. Wenn auf den Fairways also der Schnee liegt, könnte man den Simulator nutzen. Noch besser: mit einem Sternekoch den Kochlöffel schwingen …

Dieter Müller gilt unter den deutschen Sterne-Köchen als einer der Vielseitigsten. In seinem Koch-Stil vereinen sich mediterrane, französische und asiatische Einflüsse. 2010 eröffnete er dann sein Restaurant ‚Dieter Müller‘ auf der MS EUROPA, welches vom Gault Millau mit vier Hauben (19 Punkten) ausgezeichnet wurde. Zudem ist der Schwarzwälder mit weltweiten Erfahrungen auch Kochbuch-Autor – und ein exzellenter Koch-Lehrer! Seine wenigen Kochkurse z.B. im Gaggenau Showroom in München Bogenhausen sind immer ausgebucht! Früher leitete er als Küchenchef die berühmten Schweizer Stuben bei Wertheim und das Schlosshotel Lerbach bei Bergisch Gladbach. Jetzt lädt er zu einem außergewöhnlichen Koch-Event im Dolomitengolf Resort in Osttirol!

Unter dem Motto ‚Kochen mit allen Sinnen‚ bieten die Hamacher Privathotels, die das Dolomitengolf Resort mit attraktiven Hotels und ebensolcher Küche führen, eine Genuss-Woche voller kulinarischer Highlights an. Zwei Termine stehen zur Auswahl: 11. bis 18. und 18. bis 25. Februar!

Glanzpunkt des abwechslungsreichen Wochenprogramms ist ein Kochtag mit Dieter Müller – in lockerer Runde wird auch gemeinsam gespeist – mit professionellen Tipps aus erster Hand … Dieter Müllers Koch-Kurse zählen zu den Highlights des Winter-Programmes der Hamacher Privathotels!

Statt Golfspielen Koch- und Wein-Seminar

Abgerundet wird das Programm übrigens durch ein hochkarätiges Wein-Seminar mit österreichischen Spitzen-Winzern und einen weiteren Kochtag mit den Chefköchen der Hamacher Privathotels. Mehr Informationen zum exklusiven Koch- statt Golfevent!