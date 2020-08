Bereits in der ersten Staffel (2019) gewährte Tiger Woods noch nie gezeigte Einblicke in seine Gedankenwelt und sein Spiel. Nun gibt es noch mehr Inhalte, Trainingsmethoden und Tipps von der Golf-Ikone! Alles zu “MY GAME: TIGER WOODS – INSIDE THE MIND OF A CHAMPION” Teil II!

In der zweiten Staffel thematisiert der 15-fache Major-Champion seine unvergleichbare Schwungtechnik. Außerdem verrät er die Geheimnisse, die ihn zu einem der besten Spieler aller Zeiten gemacht haben. Die Inhalte der Serie werden den Fans klar und einprägsam vermittelt, sodass sie wertvolle Golf-Lektionen und -tipps erhalten, welche sie auf ihr eigenes Spiel anwenden können.

“MY GAME: TIGER WOODS – SHOTMAKING SECRETS“

Das Material für insgesamt zehn Folgen wurde im Juni 2020 auf dem Golfkurs des Dye Preserve in Jupiter, Fla., gefilmt. In den Videos sieht man, dass strenge Covid-19-Sicherheitsvorkehrungen für die Produktion getroffen wurden. Die Serie wird dem internationalen Publikum über den Live- und On-Demand-Videostreaming-Service GOLFTV powered by PGA TOUR zur Verfügung stehen.

Die erste Episode kann kostenlos angeschaut werden. Die komplette Serie ist mit einem GOLFTV Live Abonnement abrufbar.

Tiger Woods über die neue Staffel

„Die zweite Staffel von „MY GAME“ mit Discovery zu drehen, war eine großartige Gelegenheit für mich tief einzutauchen und einen Einblick zu vermitteln, wie ich verschiedene Elemente meines Spiels angehe und ausführe. Nie zuvor habe ich meine Gedankengänge zu meiner Schwungtechnik und zu meinem Kurs-Management so detailliert offenbart. Daher freue ich mich sehr, es zum ersten Mal mit Spielern und Fans zu teilen.“

„Die letzten Monate waren für alle Menschen auf der ganzen Welt eine harte Zeit, und es ist fantastisch zu sehen, wie Spieler aller Spielklassen wieder auf den Platz zurückkehren. Ich freue mich mithilfe der Partnerschaft mit GOLFTV und Discovery diese Serie Millionen Menschen weltweit zugänglich zu machen und ihnen dabei zu helfen, das Spiel noch mehr zu genießen,“ so Woods.

Golftraining mit Tiger Woods: Themen und Termine

Driver Distance (20.8.)

Driver Control (27.8.)

Approach Shots (3.9.)

Par 3s (10.9.)

Changing Trajectory (17.9.)

Fairway Bunkers (24.9.)

Rough Recoveries (1.10.)

Great Escapes (8.10.)

Uneven Lies (15.10.)

Distance Wedges (22.10.)