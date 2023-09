132 Golf Professionals kämpften während vier Turniertagen bei schönstem Golfwetter um den Aufstieg auf die DP World Tour und ein Preisgeld von EUR 250’000.-. Rund 8‘000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben das European Challenge Tour Turnier im grössten Golf Resort im Grossraum Basel in diesem Jahr mitverfolgt.

ERSTER SCHWEDISCHER SIEGER BEI SWISS CHALLENGE

Die Swiss Challenge auf Golf Saint Apollinaire hat den ersten schwedischen Sieger – Adam Blommé. Nach sechs Top-10-Platzierungen in der Saison 2023, holte er sich damit den langersehnten ersten Sieg auf der Challenge Tour. Mit 67 Schlägen (5 unter Par) am ersten Turniertag sowie 69 Schlägen (3 unter Par) in den Runden zwei und drei, hielt er sich konstant in den Top 5 des Swiss Challenge Rankings.

Das Spitzenfeld lag dicht beieinander, sodass ein spannender Finaltag bevorstand. Nach vier gespielten Runden teilten sich die beiden Schweden Adam Blommé und Jesper Svensson schlaggleich die Führung (-17). Im Stechen auf Loch 18 holte sich Adam Blommé mit einem Schlag Vorsprung den Sieg an der 13. Swiss Challenge 2023.

Gesamtwertung Challenge Tour

Damit erreicht er den 3. Rang in der Gesamtwertung der Challenge Tour und steigt die nächste Saison aller Voraussicht nach auf die DP World Tour auf. Von den sieben Schweizer Professionals und drei Amateuren schafften es vier Professionals in die beiden Finalrunden vom Wochenende. Beste Schweizer waren Ronan Kleu und Benjamin Rusch schlaggleich auf Rang 25 (-7). Cédric Gugler, Lokalmatador aus Basel, und Robert Foley beendeten das Turnier ebenfalls schlaggleich auf Rang 53 (-2). Dem aktuell führenden Schweizer im Gesamtranking der European Challenge Tour 2023, Joel Girrbach, gelang der Start an der Swiss Challenge nicht wie gewünscht. Mit einer Par Runde am Donnerstag und einer 70er Runde (-2) am zweiten Turniertag reichte es um einen Schlag nicht, den Cut für die Finalrunden vom Wochenende zu überstehen.

Swiss Challenge als Talentschmiede

Seit über zehn Jahren bietet die Swiss Challenge jungen nationalen und internationalen Golf Professionals eine Plattform. Seit den Anfängen der Swiss Challenge reihen sich bekannte Namen wie beispielsweise Brooks Koepka (OWGR 15) oder Thorbjørn Olesen (OWGR 98) auf der Teilnehmerliste ein. An der Swiss Challenge auf Golf Sempach im Jahr 2012 trat Brooks Koepka erstmals als Professional in Erscheinung und erreichte an seinem ersten Profiturnier den respektablen 27. Platz. Es war ein Meilenstein in seiner Karriere, der den Grundstein für sein späteres Aufstreben legte.

European Challenge Tour – Road to Mallorca

Der globale Turnierplan für die Road to Mallorca 2023 umfasst 29 Turniere in 18 verschiedenen Ländern. Mit je einem Turnier in Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten kehren zwei neue Austragungsorte in den Challenge Tour Spielplan zurück. Die nächste Generation von Golfstars wird in der Saison 2023 um ein rekordhohes Gesamtpreisgeld von 8.2 Mio. EUR und den Aufstieg auf die DP World Tour kämpfen. Das Finale der European Challenge Tour findet wiederum im Club de Golf Alcanada, Mallorca statt.