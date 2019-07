Finca Cortesin: 5 Sterne in Sachen Nachhaltigkeit

Finca Cortesin ist vielen als Luxus-Hotel, Top-Golfdestination und Weltklasse-Spa längst bekannt. Jetzt wollen sie einen neuen Spitzenplatz einnehmen. In den nächsten Dekaden möchten sie das Thema Nachhaltigkeit in allen Bereichen des Resorts platzieren. Auf dem Golfplatz wurde längst angefangen. Man spielt bereits auf einer neuen, umweltfreundlicheren Sorte von Bermuda Gras auf allen Grüns. Als erste Golf-Anlage Spaniens benötigt Finca Cortesin damit bereits 30 Prozent weniger Wasser zur Pflege als alle anderen!

Mal abgesehen davon, dass die Grüns weniger Wasser brauchen, werden auch weniger Pestizide und dementsprechend Arbeitsstunden zur Pflege benötigt, um das ganze Jahr über optimale Spielbedingungen schaffen zu können. Die neuen Grüns beschwerten den Resort 2018 den IAGTO Sustainability Award for Resource Efficiency!

Langer Weg zur Nachhaltigkeit

Bereits im Juni 2016 in einer 600 Kilometer entfernten Gärtnerei wurde das spezielle Gras gezüchtet. Nach zwölfmonatiger Pflege und Aufsicht wurde das neue Gras praktisch transplantiert.

Head-Greenkeeper Soto nach den ersten Wochen: “Wir spüren eine Vielzahl an Vorteilen seit dem Upgrade unserer Grüns. Der Boden ist natürlich sehr jung, aber da wir alles selber gezüchtet haben war es sehr frei von Unkraut, was uns sehr wichtig war. Die Bewässerung der Grüns wurde um bis zu 30% reduziert. Neben dem allgemeinen Wasserverbrauch wurde auch die Handbewässerung im Sommer auf ein Minimum reduziert, was uns sehr viel Arbeit spart.”

Ganzjahresgolf in Marbella

Insgesamt werden weniger Pestizide verwendet. Alle Grüns werden weniger gedüngt, da sie die Nährstoffe vom regenerierten Berieselungswasser wesentlich effektiver nutzen können. Dazu wächst Bermuda Gras neun Monate im Jahr, was Ganzjahresgolf unterstützt.

Der vom amerikanischen Golfplatzarchitekten Cabell Robinson designte Par 72 Kurs hat bisher einige namhafte Profiturniere ausgetragen. 2009, 2011 und 2012 war die Volvo World Match Play Championship zu Gast in Finca Cortesin. Zu dem Weltklasse Golfkurs kommen ausgezeichnete Trainingsmöglichkeiten und eine hochmodern Jack Nicklaus Golf Academy.

Preferred Hotel Group Member

Finca Cortesín Hotel, Golf & Spa gehört zur Preferred Hotel Group, welche sich global über mehr als 85 Länder erstreckt. Die Preferred Hotel Group repräsentiert weltweit mehr als 650 exklusiver Hotels, Resorts und Residenzen. Mitglieder dieses internationalen Hospitality-Unternehmens sind Marken wie Preferred Hotels® & Resorts, Preferred Boutique™, Summit Hotels & Resorts™, Sterling Hotels™, Sterling Design and Summit™ Serviced Residences. Reisende genießen in ausgewählten Hotels und Resorts hochwertige Vorteile durch Markenprogramme, wie Preferred Residences™, Preferred Golf, I Prefer™ global guest benefit program und Preferred Family.