Wie Decathlon immer mehr Golferherzen erobert

Was passiert beim Sport im Körper? DECATHLON untersucht seit über 50 Jahren diese Prozesse aus medizinischer und technischer Sicht. Im firmeneigenen Forschungszentrum DECATHLON Research im nordfranzösischen Villeneuve d’Ascq arbeiten etwa 50 Ingenieure und Wissenschaftler. Golfprodukte werden auf dem hauseigenen Golf Park Inesis auf Herz und Nieren getestet. Mit dem Set INESIS 500 stellt das europäische Unternehmen jetzt neue Golfschläger vor, welche in der herkömmlichen Golfschläger-Beratung einige Komponente in Frage stellen!

Seit 1997 sind die DECATHLON Forscherteams in vier internen Labors tätig, welche in ein weltweites Netzwerk von Universitäten, Industrieunternehmen und anderen Forschungseinrichtungen eingebunden sind. Die Ergebnisse fließen direkt in die Produktentwicklung ein.

Seit 1998 gibt es die hauseigene Golfmarke Inesis und nach Decathlon-Manier werden die Produkte im hauseigenen Golfpark getestet, welcher auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht.

Golfpark INESIS

Neben über 45 Abschlagsplätzen auf zwei Ebenen gibt es hier einen 6-Loch Pitch&Putt-Platz (Par18) und einen 9-Loch-Kurzplatz, wo man auf Teufel komm raus testen kann. Auf YouTube stellt das Unternehmen unter dem Kanal INESIS GOLF das ganze Golf-Gelände sehr schön vor.

Neue Golfschlägerberatung

Beim neuen Golfschläger-Set unterteilt INESIS die Amateurgolfer nicht mehr in Geschlechter. Es gibt damit keinen Damen- oder Herren-Golfschläger-Set. Der Fokus wird auf die unterschiedlichen Armlängen gelegt, da große Menschen kürzere Arme haben können als kleine Menschen. Zwei Spieler können die gleiche Körpergröße haben und trotzdem Schläger in unterschiedlichen Schaftlängen benötigen.