Für Golfer bedeutet eine GEO-Zertifizierung oder ein ähnliches Nachhaltigkeitszertifikat, dass der Golfplatz umweltfreundlichere Methoden anwendet. Das führt oft zu einer Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden und einer nachhaltigeren Bewirtschaftung der Ressourcen. Internationale gibt es eine GEO-Zertifizierung, die international anerkannt ist und von der GEO Foundation for Sustainable Golf vergeben wird. In Spanien gibt es derzeit mehrere Golfplätze, die mit der GEO-Zertifizierung ausgezeichnet wurden. Zertifizierte Plätze wie Finca Cortesin verwenden zum Beispiel 100% aufbereitetes Wasser zur Bewässerung und haben ihre Rasenflächen von Bentgras auf das wasser-effizientere Bermudagras umgestellt. Das reduziert signifikant den Wasserverbrauch und den Einsatz von Chemikalien. Neuzugang in Spanien zwischen Malaga und Marbella: Das La Cala Resort gleich mit drei mega Golfplätzen!

Sustainability Golf Neuzugang in Spanien: La Cala Resort

Nur 30 Minuten vom Flughafen Málaga und den beliebten Reisezielen Málaga und Marbella entfernt, liegt das La Cala Resort. Heuer feiert das Resort 35-jähriges Jubiläum und hat sich durch verschiedene Nachhaltigkeitsinitiativen die GEO-Zertifizierung verdient. Das Resort, das sich im Besitz von FBD Hotels & Resorts befindet, bietet erstklassige Einrichtungen. Bei den IAGTO Awards wurde es zum „Golf Resort des Jahres 2024“ in Spanien gekürt.

Drei herausfordernde Golfplätze leben Sustainable Golf

Zu den Freizeitmöglichkeiten gehören neben Golf auch Padel, Tennis, Squash, eine Golfschule mit Blick auf das Mittelmeer, ein Fitnessstudio, ein Fitnessraum und ein FIFA-Standard-Fußballplatz.

Seit 35 Jahren legt das La Cala Resort großen Wert auf Nachhaltigkeit. Unterstützt durch seine Eigentümer und kontinuierliche Investitionen wurde das Resort mit der GEO-Zertifizierung für seine Umwelt- und soziale Verantwortung ausgezeichnet. Die GEO Foundation for Sustainable Golf ist eine internationale Non-Profit-Organisation, die glaubwürdige Nachhaltigkeitsmaßnahmen im Golfbereich unterstützt und fördert.

Langjähriges Nachhaltigkeitsprogramm

Bereits 1991 führte das La Cala Resort ein regeneriertes Wasserbewässerungssystem ein, das die kostbaren Süßwasserressourcen schützt und die langfristige Wassersicherheit verbessert. Der Umstieg von Bentgras auf Bermuda-Gras auf den Golfplätzen hat die Wassereffizienz erhöht und die Wasserverwendung um geschätzte 20% reduziert.

Zusätzlich hat das Resort 2022 Solarpaneele auf den Dächern der Wartungseinrichtungen installiert, die 160 kW saubere Energie pro Stunde erzeugen. Diese Maßnahme hat den CO2-Fußabdruck des Resorts verringert und die Abhängigkeit vom Stromnetz reduziert. Weitere Projekte umfassen die Installation von LED-Beleuchtung und die Umstellung von Benzin- auf Elektrogeräte, um den Energieverbrauch nachhaltiger zu gestalten.

Auch die Installation von Solarpaneelen und der Einsatz von Lithium-betriebenen Golf-Carts sind ein Schritt in Sustainability Golf!

In Deutschland gibt es derzeit keine Golfplätze, welche die GEO-Zertifizierung besitzen. Stattdessen ist das „Golf & Natur“-Zertifikat des Deutschen Golf Verbandes (DGV) am weitesten verbreitet.