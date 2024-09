Die Diskussion um die Wassernutzung auf Golfplätzen hat sich verschärft, weil Wasserknappheit und der Klimawandel weltweit zunehmende Herausforderungen darstellen. Golfplätze benötigen große Mengen Wasser, um die Qualität des Rasens aufrechtzuerhalten, was besonders in trockenen Regionen problematisch ist. Mallorca hat deshalb Golfcourse-Neubau komplett verboten! Die Golfcourse-Zukunft muss Sustainable sein!

Angesichts steigender Temperaturen und sinkender Wasserressourcen steht die ganze Golf-Branche unter Druck, nachhaltigere Bewässerungsmethoden einzuführen. Alle müssen weltweit den Wasserverbrauch reduzieren, damit keine Umweltschäden entstehen.

Der Dubai Creek Golf und Yacht Club steht kurz vor dem Abschluss einer bedeutenden Investition zur vollständigen Modernisierung seines Bewässerungssystems, um die Platzkonditionierung weiter zu verbessern. Dieses umfassende Projekt, welches bereits im Oktober 2024 abgeschlossen sein wird, umfasst die Installation neuer Haupt- und Seitenleitungen, eines hochmodernen Sprinklersystems und eines innovativen Computersystems.

Fortschrittlichste automatische Bewässerungssystem für Golfplätze

Insgesamt werden mehr als 3.000 Sprinkler und 40 Kilometer Rohrleitungen verlegt, um die vollständige Bewässerung aller 18 Löcher zu gewährleisten.

David Taggart, Club Manager: „Das Bewässerungssystem bietet Dubai Creek das fortschrittlichste automatische Bewässerungssystem, das verfügbar ist.“ Dieses Upgrade ermöglicht es dem Club, jährlich 30 Millionen Liter Wasser zu sparen und den Platz nachhaltiger zu gestalten.

Ein herausragendes Merkmal dieses neuen Systems ist die Möglichkeit, die Bewässerung in Echtzeit über Tablets und Smartphones zu steuern, was den Platzpflegern eine effizientere Anpassung an wechselnde Bedingungen ermöglicht.

Chris May, CEO von Dubai Golf, betonte: „Dies wird den Dubai Creek an die Spitze nachhaltiger Agronomiepraxis bringen.“

Das Projekt ist Teil einer größeren Strategie, Dubai Creek als erstklassiges Golfreiseziel weltweit zu positionieren.

Wasserverbrauch Golfplatz in Eurpa vs. Naher Osten

Der Wasserverbrauch eines 18-Loch-Golfplatzes kann stark variieren, abhängig von Standort und Klimabedingungen. In Deutschland liegt der durchschnittliche Wasserverbrauch eines 18-Loch-Platzes bei etwa 1.500 bis 2.000 Kubikmetern pro Hektar und Jahr. Ein Golfplatz umfasst etwa 50 bis 60 Hektar, was einen jährlichen Wasserverbrauch von etwa 75.000 bis 120.000 Kubikmetern bedeuten kann.

In Dubai, wo das Klima trockener ist, kann der Wasserverbrauch für einen 18-Loch-Golfplatz erheblich höher sein, oft bei über 500.000 Kubikmetern Wasser pro Jahr. Hier wird häufig entsalztes Wasser verwendet, was zusätzliche ökologische und wirtschaftliche Herausforderungen mit sich bringt.

Mehr zum Dubai Creek Golfcourse

Der Dubai Creek Golf & Yacht Club wurde 1993 eröffnet und befindet sich am Ufer des Dubai Creek im Herzen der Stadt Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Der Platz, der vom US-Golfcourse-Architekten Karl Litten entworfen wurde, erstreckt sich über eine Fläche von etwa 80 Hektar. Der Platz ist für seine malerische Lage und den ikonischen, segelförmigen Clubhausbau bekannt.