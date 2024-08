Münchener Golfclub richtete exklusives Oldtimer-Golf-Event aus

Für viele Amateurgolfer geht es nicht immer nur um das Spiel auf dem Grün, sondern auch um das Erlebnis drumherum – Stil, Eleganz und Tradition spielen eine wesentliche Rolle. Ähnlich wie beim Golfspiel selbst, verbindet der Besitz und die Pflege eines Oldtimers Leidenschaft, Präzision und Liebe zum Detail. Diese klassischen Automobile, auch bekannt als „Classic Cars“, sind nicht nur Fahrzeuge, sondern rollende Kunstwerke, die Geschichte und Charakter ausstrahlen. Gerade deshalb hielt auch 2024 der MGC an seinem Traditionsevent ‚Golf & Classic Cars‘ fest. Natürlich ist ein Oldtimer kein ‚All-Day-Car‘, aber am 11. August 2024 kamen alle Amateurgolfer in ihrem Oldtimer zum Golfcourse vom MGC in Straßlach!

Ein Oldtimer ist weit mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Es ist eine Hommage an vergangene Zeiten, in denen Handwerkskunst und Design im Vordergrund standen. Diese Klassiker sind heute ein Symbol für Stil und Luxus, der sich nahtlos in die Welt des Golfsports einfügt.

Besonders für Golfer, die Traditionen schätzen und einen hohen Anspruch an Qualität haben, ist ein Oldtimer eine ideale Ergänzung. Ob es sich um einen majestätischen Bentley aus den 1950er Jahren oder einen sportlichen Porsche aus den 1960er Jahren handelt – jeder dieser Wagen erzählt seine eigene Geschichte und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, stilvoll und mit einer Prise Nostalgie zum Golfplatz zu gelangen!

Oldtimer Ausfahrt VOR Golfturnier

Insgesamt nahmen 26 Old- und Youngtimer sowie ein Motorrad, eine historische BMW mit Beiwagen, an der Veranstaltung teil. Mit 52 Teilnehmern, darunter 16 Gästen aus anderen Golfclubs, war das Event sehr gut besucht. In diesem Jahr lag der Fokus darauf, eine Stunde Zeit für das Eintreffen und die Aufstellung der Fahrzeuge vor dem Clubhaus ab 9:30 Uhr morgens einzuräumen. Dies bot eine ideale Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen und Gedankenaustausch unter Gleichgesinnten. Des Weiteren ermöglichte es allen Teilnehmern, die Vielfalt der anwesenden Old- und Youngtimer in Ruhe zu genießen.

Event Zwischen Stop Gut Kaltenbrunn

Die Ausfahrt von Straßlach über Land zum Tegernsee zählt zu den schönsten Cabrio-Strecken Deutschlands. Der MGC machte eine Classic Car Route daraus und so ging es motorisiert zum Lunch an den Tegernsee. Zwar wird auf Gut Kaltenbrunn kein Tegernseer Bier ausgeschenkt, was viele Tegernseer verärgert, aber man kann Michael Käfer verstehen, denn Gut Kaltenbrunn hat er von der Münchner Unternehmerin Alexandra Schörghuber gepachtet und dazu gehört Paulaner Bier.

Das 9-Loch Turnier auf dem A-Kurs des Münchener Golfclub, welches um 16:30 per Kanone gestartet wurde, war alles andere als Standard. Denn man durfte nur drei Schläger und einen Putter mitnehmen. Der Abend fand seinen Ausklang wieder auf der wunderschönen Terrasse vom MGC, wo bei Fassbier, einem exquisiten 3-Gänge-Menü und einer stimmungsvollen Siegerehrung gefeiert wurde. Die Neuauflage von ‚Golf & Classic Cars‘ für August 2025 ist bereits in Planung. Wer dabei sein will: am besten eine Mail ans MGC-Sekretariat!